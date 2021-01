Kreuztal: Verein Invema unterstützt in Sachen Homeschooling

Kreuztal/Wilnsdorf. Der Verein Invema in Kreuztal bietet Unterstützung im Homeschooling von Kindern mit Behinderung an. Eine enorme Entlastung für die Eltern.

Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln gehören zum Alltag. Besonders hart trifft es Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des fehlenden Präsenzunterrichts ihre Schulausbildung im Rahmen des sogenannten „Homeschooling“ von zu Hause aus bewältigen müssen. Vor allem Kinder mit einer Behinderung sind mit dem Unterricht am heimischen Computer oftmals überfordert und können die Aufgaben nicht selbstständig bearbeiten.

Verein aus Kreuztal bietet Unterstützung fürs „Homeschooling“ an

Auch die Eltern sind durch die Auswirkungen der fehlenden Beschulung in der Schule und des teilweise sehr hohen Unterstützungsbedarfs des eigenen Kindes in einigen Fällen stark belastet. Stephan Lück, Geschäftsführer des Vereins Invema aus Kreuztal, erklärt: „Viele Kinder mit einer Behinderung benötigen zusätzliche Assistenz im Unterricht oder spezielle pädagogische Anleitung durch Fachkräfte um am Regelunterricht teilnehmen zu können. Diese notwendigen Aufgaben werden im Homeschooling leider oftmals vernachlässigt und viele Eltern sind damit völlig überfordert.“

Der Verein Invema bietet den betroffenen Familien bei Bedarf eine Fortführung der Unterstützung der Schüler mit einer Behinderung auch unter Lockdown-Bedingungen an. Dazu können sowohl häusliche als auch digitale Formen der Assistenz zählen. Manche Schulassistentinnen und Schulassistenten suchen die Kinder zu Hause auf und unterstützen sie beim „Homeschooling“.

Kontakte zu Mitschülern halten

Justin wird zum Beispiel jeden Tag von der Schulassistentin Christiane Feldmann beim digitalen Unterricht der Hauptschule Wilnsdorf per Videokonferenz von zu Hause aus unterstützt. Christiane Feldmann: „Homeschooling wird in der Öffentlichkeit oft schlecht dargestellt. Bei uns läuft das aber sehr gut. Justin kann mit meiner Unterstützung am Online-Unterricht teilnehmen und so die Kontakte zu seinen Mitschülern aufrechterhalten. Bei Bedarf gehen wir in einen separaten Videokonferenzraum und sprechen die Aufgaben zu zweit noch mal durch.“ Auch Justins Mutter ist begeistert: „Ich bin froh, dass Justin die Unterstützung hat. Mit mir als Mutter würde das nicht funktionieren.“

Die Schulassistentin Anja Klein fährt jeden Tag zu Jori nach Hause und unterstützt ihn bei seinen Schulaufgaben. Joris Mutter: „Ohne diese Hilfe könnte ich meinem Beruf im Moment nicht nachgehen.“ Auch Jori ist zufrieden: „Mit Anja macht Homeschooling Spaß!“ Stephan Lück: „Wir hoffen, dass wir auch weiterhin gemeinsam mit Politik und Verwaltung Lösungen finden, um Kindern und deren Familien während den Schulschließungen verlässliche Unterstützung bieten können.“

