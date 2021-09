Kreuztal: Verfolgungsjagd mit Polizei endet schmerzhaft

Kredenbach. Ein Autofahrer in Kreuztal will sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen und türmt. Die Verfolgungsjagd nimmt ein unschönes Ende.

Ein 29 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag, 16. September, versucht, vor der Polizei zu fliehen – vergeblich.

Wie die Beamten am Freitag mitteilen, fiel ihnen gegen 20.10 Uhr ein Pkw im Kreuztaler Einkaufszentrum auf, der nach einer Ordnungswidrigkeit angehalten und kontrolliert werden sollte. Der Wagen entfernte sich jedoch mit hoher Geschwindigkeit und entzog sich der Kontrolle.

Verfolgung von Kreuztal nach Kredenbach

Die Verfolgungsfahrt ging von Kreuztal bis Kredenbach, der Sichtkontakt zwischendurch riss mehrfach ab. In Kredenbach in der Straße Zur Buchtal kam der mit drei Personen besetzte Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Die Fahrt endete vor einem Baum. Der Fahrer und ein 23-jähriger Mitfahrer verletzten sich leicht. Der 29-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Bei dem 23- jährigen Insassen fanden die Beamten ein Tütchen mit weißem Pulver. Es handelt sich vermutlich um Betäubungsmittel. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

