Baumaßnahme Kreuztal: Vollsperrung der B 508 in Kredenbach verschoben

Kredenbach. Keine Vollsperrung der B 508 am Wochenende in Kreuztal-Kredenbach: Laut Straßen NRW ist die Sanierung beim aktuellen Wetter nicht machbar.

Die für das Wochenende 12. bis 15. November angekündigte Vollsperrung des B 508-Abschnitts in Kredenbach wird auf das Frühjahr 2022 verschoben. Es sind niedrige Temperaturen und Regen gemeldet, was den Einbau der Deckschicht nicht möglich macht, teilt Straßen NRW in Südwestfalen mit.

Die Ampelanlage wird abgebaut, so dass der Verkehr während der Winterpause zweispurig über die Tragschicht der B 508 fahren kann. Der Geh- und Radweg in diesem Bereich indes soll wie geplant am Wochenende hergestellt werden.

