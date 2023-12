Kreuztal: Von Fahrbahn abgekommen – Unfall und Riesenstau

Warum die beiden Autos auf der B 508 in Kreuztal zusammengestoßen sind, ist unklar.

Kreuztal Ein Autofahrer ist auf der 508 in Kreuztal auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Zu starken Verkehrsbehinderungen auf der Marburger Straße in Kreuztal ist es am Mittwochabend ab 18.45 Uhr gekommen. Betroffen war der Abschnitt zwischen dem Rewe-Markt und der Hauptkreuzung. Stellenweise drehte sich kein Rad mehr bei den im Stau stehenden Pkw.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, war es zu einem Unfall gekommen, als ein Skoda-Fahrer, der in Richtung Ferndorf unterwegs war, in Höhe von Dreslers Park aus noch ungeklärter Ursache nach links zu weit von seiner Fahrspur abkam. Dadurch prallte er mit der linken Front gegen das Heck einer ihm entgegenkommenden Mercedes. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

