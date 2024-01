Verkehr Kreuztal: Von Laster gerammt – Honda rutscht in Graben

Kredenbach Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen, braucht eines der beiden Fahrzeuge die Hilfe eines Abschleppers.

Die Fahrt einer 80 Jahre alten Frau endete am Mittwoch, 3. Januar, im Straßengraben. Laut Polizeiangaben wollte sie in Höhe des Kredenbacher Einkaufszentrums auf die Marburger Straße einbiegen, um in Richtung Hilchenbach zu fahren.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Offenbar übersah sie einen Lastwagen, der in Richtung Kreuztal unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verriss das Lenkrad ihres Honda, der Wagen rutschte über den Gehweg in den Straßengraben und blieb beschädigt liegen. Verletzt wurde niemand, das Auto musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland