Kreuztal vorn: Die ersten Schulen mit Glasfaseranschluss

Kreuztal. Von 60 Schulen im Kreisgebiet sind die drei im Kreuztale Schulzentrum die ersten, bei denen der Glasfaseranschluss in Betrieb geht.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Schulzentrums Kreuztal dürfen sich über schnelles Internet freuen. Das Städtische Gymnasium Kreuztal, die Clara-Schumann-Gesamtschule und die Ernst-Moritz-Arndt Realschule Kreuztal sind jetzt an das Glasfasernetz des Infrastrukturanbieters Greenfiber angeschlossen und damit die ersten, die im Rahmen des 6. Aufrufs aus dem Bundesförderprogramm für den Glasfaserausbau in Siegen-Wittgenstein mit glasfaserschnellem Internet versorgt werden.

Mehr als 4.000 Adressen im Kreis profitieren von dem Ausbau, für den 870 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden müssen. „Unser Ziel ist es, flächendeckend alle bisher unterversorgten Adressen an das schnelle Internet anzuschließen. Neben rund 1.500 Privathaushalten bekommen auch 120 Gewerbegebiete, 60 Schulen und unsere Krankenhäuser einen direkten Glasfaseranschluss“, sagt Landrat Andreas Müller.

Bisher 113 Kilometer Glasfaserkabel von Greenfiber

„Wir freuen uns, dass pünktlich zum Schulstart die ersten Schulen in Kreuztal vom Breitbandausbau profitieren“, so Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß. „Damit gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft.“ An der Clara-Schumann-Gesamtschule gibt es schon seit einiger Zeit eine ‚iPad-Klasse‘. Dank des schnellen Internets können wir jetzt an allen drei Schulen vermehrt digitale Endgeräte im Unterricht einsetzen“, sagt Thomas Grütz, Leiter des Gymnasiums.

Seit Baubeginn im April 2022 hat Greenfiber im Kreisgebiet rund 135 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Ebenfalls konnten bereits 400 Hausanschlüsse installiert werden, die an das Glasfasernetz angeschlossen werden. „Digitales Lehren und Lernen bereichert den Schulalltag. Nur die Glasfasertechnik ist ausreichend leitungsstark und stabil, um auch ein sehr großes Schulzentrum wie hier in Kreuztal verlässlich mit Internet in Top-Qualität zu versorgen“, sagt Daniel Akuéson, Partner Manager bei Greenfiber.

