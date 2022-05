Kreuztal: Waghalsiges Fahrmanöver – zwei Verletzte

Kreuztal. Eine Autofahrerin in der Nähe der Kreuztaler Hauptkreuzung blinkt anders, als sie fährt. Das geht schief.

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter, rund 60.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Marburger Straße in Kreuztal.

Gegen 13.30 Uhr war am Sonntag eine 58-jährige Renault-Fahrern von der Hauptkreuzung gekommen und wollte in Richtung Hilchenbach fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sie jedoch auf Höhe der Einfahrt auf ein Tankstellengelände den Rechtsblinker. Doch statt abzubiegen, zog sie nach links herüber, um auf der mehrspurigen Fahrbahn zu wenden. Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer hatte bereits mit normaler Geschwindigkeit angesetzt und wollte links an dem Renault in Richtung Hilchenbach weiterfahren. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Fahrerin muss ins Krankenhaus

Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Renault noch einen Erdwall hoch und rollte dann zurück in die Ausgangsposition. Dabei zog sich die Fahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wurde. Der 26-Jährige klagte zwar wenig später auch über Rückenschmerzen, verzichtete aber auch einen Transport in eine Klinik. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten währenddessen abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Marburger Straße einspurig ab der Kreuzung „Zum Erbstollen“.

