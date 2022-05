Kreuztal: Wanderwege nach Baumfällungen wieder begehbar

Kreuztal. Die Schäden des Borkenkäfers werden beseitigt. Wandern mit Hindernissen ist aber in Kreuztal wieder möglich.

Der Kindelsbergpfad ist nach wie vor an drei Stellen unterbrochen, die aber umgangen erden können. Offiziell ist der Weg weiter gesperrt. Durch die Borkenkäfer-Kalamität habe sich ein völlig neues Waldbild ergeben, heißt es in einer Mitteilung an den Ausschuss für Kultur und Tourismus: „Umfangreiche Kahlschläge wechseln sich mit beeindruckenden Fernsichten, die es so vorher nicht gab, ab.“

Nach wie vor massiv betroffen, aber begehbar sei der Zugangsweg zum Rothaarsteig. Nach Abschluss der Holzarbeiten soll am Mühlenkopf eine Ruhebank aufgestellt werden. Nicht mehr gesperrt ist der neue Ostheldener Quellenweg. Nach den Baumfällungen müssen dort allerdings die Wanderzeichen überprüft werden.

Holzabfuhr stoppt weiter Aufbau der Wandertafel am Altenberg

Für 2022 ist die dritte Auflage der „Wanderkarte Kreuztal“ geplant. Die vorbereitenden Arbeiten dafür laufen in Abstimmung mit dem SGV–Bezirk Arnsberg, dem Kartenersteller und der Grafik- und Textgestalterin. Die Aufstellung der interkommunalen Wandertafel am Parkplatz Altenberg wurde erneut verschoben, da der Parkplatz nach wie vor als zentrale Holzlagerstätte dient und noch intensiv an- und abgefahren wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufstellung Mitte des Jahres erfolgen kann.

