Kreuztal: Was die Lockdowns mit der Stromrechnung machen

Kreuztal. Mit Hilfe von Faulgas wird das Klärwerk als größter Verbraucher zugleich zum größten Stromerzeuger Kreuztals. Dazu trägt die Brauerei bei.

Die Stadt Kreuztal wird kein Gutachten für eine kommunale Wärmeleitplanung in Auftrag geben. Einen Antrag der Grünen hat der Infrastrukturausschuss mit großer Mehrheit abgelehnt, weil der Kreistag gerade eine gemeinsame Planung für alle Kommunen eingeleitet habe. Für Hubertus Brombach (Grüne) war das allerdings kein Argument: „Der Kreis hat auch einen Umweltmanager eingestellt. Ich habe nicht viel Arbeit gesehen, die uns weitergebracht hätte.“ Nützlich könnten solche Konzepte für die Neue Mitte Buschhütten und das Bender-Gelände in Ferndorf werden. Dafür käme aber ein kreisweiter kommunaler Wärmeplan zu spät.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Energieerzeugung

Die Stadt Kreuztal hat 2021 rund 109.000 Kilowattstunden Strom selbst erzeugt. Das geht aus dem Energiebericht hervor, den Daniel Schlabach jetzt im Infrastrukturausschuss vorgestellt hat. Davon kommen allein 58 Prozent von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage der Dreifachhalle Kreuztal und 28 Prozent von der Anlage im Rathaus. Den Rest steuern Photovoltaikanlagen an der Grundschule an Dreslers Park, an der Clara-Schumann-Gesamtschule und am Kindergarten Krombach bei.

+++ Lesen Sie auch: Photovoltaik: Mehr Kollektoren auf Kreuztaler Dächer +++

Mit Solarthermie wird in den Kindergärten Buschhütten und Fritz-Erler-Siedlung geheizt, Wärmepumpen sind im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße, in der Hauptschule Eichen und im Übergangswohnheim Friedrich-Ebert-Straße im Einsatz.

Eine eigene Rolle spielt die Kläranlage Kreuztal, die mit fast 1650 Megawattstunden Kreuztals größer Stromerzeuger ist. Die beiden Blockheizkraftwerke, die fast ausschließlich mit Faulgas betriebnen werden, decken den Strombedarf des Klärwerks zu 39 Prozent. Dieser Anteil soll größer werden. „Da wird sich noch einiges tun“, kündigte Tiefbauamtsleiter Roland Jarzina an. Die Stadt verhandele mit der Krombacher Brauerei, die mehr organisches Material zuliefern könnte – entsprechend mehr Faulgas würde für die Blockheizkraftwerke erzeugt.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal will selbst mehr Strom produzieren +++

Energieverbrauch

Die Stadt Kreuztal hat für 180 Gebäude und Anlagen 2021 knapp 14.511 Megawattstunden Heizenergie und rund 5011 Megawattstunden Strom verbraucht – das entspricht dem Strombedarf von 1019 Vierpersonenhaushalten und der Heizenergie für 697 Einfamilienhäuser. Gekostet hat das rund 1,9 Millionen Euro. Die Heizenergie wurde zu 96 Prozent aus Erdgas gewonnen, Strom und Heizöl spielen nur zu je zwei Prozent eine Rolle. Abgelöst werden sollen die Gasheizungen durch Pelletheizungen, Wärmepumpen,Luftwärmepumpen und Nahwärmenetze mit Biomasse. Die meiste Heizenergie wird in den Schulen verbraucht (29 Prozent), gefolgt von den Sport- und Mehrzweckhallen.

Größter städtischer Stromverbraucher ist die Kläranlage Kreuztal, auf deren Konto 44 Prozent der Rechnung gehen. Je zehn Prozent entfallen auf das Schul- und Sportzentrum und auf die Straßenbeleuchtung.

+++ Lesen Sie auch: Mit Pellets aus Kreuztal Geld sparen und Klima schützen +++

Handlungsbedarf?

Schulen haben das größte Potenzial für Energieeinsparungen, stellt der Energiebericht fest. Die Schulschließungen hätten unterm Strich im Jahr 2020 sowohl im Heizenergiebereich als auch im Stromverbrauch zu einer Einsparung geführt, obwohl nach dem Lockdown die 15-minütige Stoßlüftung angeordnet worden sei. Im Vergleich mit anderen Kommunen liege der Wärmeverbrauch an Kreuztaler Schulen aber im unteren Drittel. Dasselbe gilt für die Hallen. Während der Lockdowns war der Stromverbrauch reduziert; es blieb bei der positiven Tendenz auch in der Zeit danach, obwohl die Hallen dann auch in den Ferien geöffnet wurden. Gestiegen ist allerdings der Verbrauch von Heizenergie. „In den Sport- und Mehrzweckhallen wurden ebenfalls feste Lüftungsintervalle eingeführt. In Hallen mit Raumlufttechnischen Anlagen wurde der Anteil der Umluft durch eine 100-prozentige Frischluftzufuhr ersetzt. Daneben wurden die Laufzeiten der Anlagen erheblich verlängert“, heißt es im Energiebericht. „Diese Maßnahmen hatten höhere Verbräuche und damit höhere Kosten zur Folge.“

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal erneuert Lüftung im Schulzentrum +++

Als „sicher sehr unwirtschaftliches Gebäude“ bezeichnete Frank Weber (FDP) das Haus der Fraktionen in der Roonstraße. Für eine Fläche von 1000 Quadratmetern würden fast 90.000 Kilowattstunden verbraucht. „Abenteuerlich“ sei, dass nun auch noch in die Fensterrenovierung des denkmalgeschützten ehemaligen Schule investiert werde. „Wir sollten überlegen, ob wir das Gebäude anders nutzen können.“ Ausschussvorsitzender Andreas Müller (SPD) wies so viel Kritik zurück. Mit einem Verbrauch von 650 Kilowattstunden je Einwohner und Jahr gehöre Kreuztal laut Gemeindeprüfungsanstalt zum besten Drittel vergleichbar großer Kommunen. „Wir sollten uns nicht schlechter reden, als wir sind.“

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal: Im Freibad wird die Heizung ausgeschaltet +++

Das Warmwasserfreibad Buschhütten hat seit 2020 eine Gasbrennwertheizung anstelle der Ölheizung und eine neue Absorberanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes.. Der Energiebericht geht von einer „deutlichen Energieersparnis aus“, die allerdings 2021 abgebremst wurde. Die um 30 Prozent erhöhte Leistung der Absorberanlage wurde nicht erreicht, weil die Technik noch einmal angepasst werden musste – und weil die Sonne weniger schien. Dafür werden für 2022 Bestwerte erwartet. Daniel Schlabach: „Wenn wir die Wassertemperatur angepasst lassen, werden wir vom Energiebezug runterkommen.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland