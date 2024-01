Kreuztal: Waschmaschine brennt – Haus ist unbewohnbar

Ferndorf Ein Mann aus Kreuztal schaltet die Waschmaschine an und geht einkaufen. Als er zurückkehrt, erlebt er eine böse Überraschung.

Zum Brand einer Waschmaschine in einem Keller eines Wohnhauses in die Kärntener Straße wurden am Mittwoch, 10. Januar, die Feuerwehreinheiten aus Kreuztal, Ferndorf sowie Kredenbach gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus dem Keller. Ein Einsatztrupp rückte unter Atemschutz in die Waschküche vor und löschte die Flammen. Die ausgebrannte Waschmaschine schafften die Kräfte ins Freie. Laut Polizeiangaben hatte der Bewohner die Maschine angestellt und war einkaufen gegangen.

Vier Katzen in Kreuztaler Wohnhaus vermisst

Als er zurückkehrte, entdeckte er den Brand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Weil einige Türen in dem Wohnhaus nicht verschlossen waren, konnte sich der schwarze Brandrauch bis in die darüberliegende Wohnung ausbreiten. Auch die Kellerräume wurden verrußt. Im Haus, das laut Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar ist, machten sich die Einsatzkräfte zudem auf die Suche nach vier Katzen.

