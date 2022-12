Einsatz Kreuztal: Wasserrohrbruch in Halle mit Ukraine-Hilfsgütern

Eichen. Im Toilettenraum einer Kreuztaler Halle platzt ein Rohr, große Mengen Wasser treten aus. In der Halle sind Waren für Ukraine-Transport gelagert.

Ein Wasserrohrbruch in einer Lagerhalle an der Zimmerstraße hat am Mittwochmittag, 21. Dezember, für einen Einsatz der Feuerwehr Eichen geführt.

Eine Wasserleitung in einem Toilettenraum der Halle war geborsten. Da es nach ersten Informationen hieß, das Wasser sei auch in einen Stromkasten geflossen sei, stellte die Feuerwehr den Strom ab.

Nach derzeitigen Informationen sind in der Halle aktuell Waren für einen geplanten Ukraine-Hilfstransport gelagert. Da diese jedoch auf Paletten stehen, entstand kein offenbar kein Schaden.

