Kreuztal: Weihnachtsbäume wegen Corona mit Biomüll abgeholt

In Kreuztal holen in diesem Jahr keine Jugendgruppen ausrangierte Christbäume ab. (Symbolbild)

Kreuztal. In Kreuztal können wegen der Corona-Pandemie keine Jugendgruppen ausrangierte Weihnachtsbäume einsammeln. Es gibt aber eine Alternative

Da aufgrund der Pandemielage in diesem Jahr keine flächendeckende Abholung der Weihnachtsbäume durch Jugendgruppen gewährleistet werden kann, hat die Kreuztaler Stadtverwaltung mit dem Entsorger Remondis Olpe eigens eine Abmachung getroffen.

Bei der Abfuhr der Biomülltonnen in der KW 1 (04. bis 08. Januar) sowie in der KW 3 (18. bis 22. Januar) werden auch die Weihnachtsbäume mit abtransportiert. Es wird darum gebeten, die Bäume – sofern möglich – zerkleinert in die Tonne zu geben oder nur den Stamm neben die Tonne zu legen.

Abfuhr für Kreuztaler kostenlos

Die Bäume/Stämme sollten nicht länger als 1,50 m sein und müssen gegebenenfalls gekürzt werden. Die Abholung erfolgt für die Bürger*innen kostenlos, heißt es weiter.

