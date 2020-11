Kreuztal: Weniger Plätze in den fünften Klassen

Die Clara-Schumann-Gesamtschule wird auch im nächsten Schuljahr in ihren fünf 5. Klassen höchstens 135, die Ernst-Moritz-Arndt-Realschule in ihren beiden Eingangsklassen höchstens 54 Kinder aufnehmen. Möglich wären 145 Kinder in der Gesamtschule und 56 in der Realschule. Die Reduzierung erfolgt, weil in jede Klasse mindestens zwei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen werden.

Im Anmeldeverfahren in Februar werden an der Gesamtschule 20, an der Realschule sieben Plätze für Kinder mit Förderbedarf reserviert. Für diese 27 Kinder hat das Schulamt eine allgemeine Schule (und nicht eine Förderschule) als Förderort festgelegt. Nicht ausgeschöpfte Plätze werden erst freigegeben, wenn alle 27 Kinder an einer Schule aufgenommen worden sind.

Gymnasium ist nicht dabei

Der Schulausschuss hat diesem Vorgehen jetzt zugestimmt. Heike Siebel (SPD) hob die „hohe Aufgabendichte“ der beteiligten Schulen hervor, die neben der Inklusion auch in Sachen Integration ausländischer Kinder gefragt sei. Beide Schulen hätten eine „sehr heterogene Schülerschaft“. Vor diesem Hintergrund sei zu fragen, ob nicht auch das Gymnasium einbezogen werden könne. Stadträtin Edelgard Blümel pflichtete bei: „Wenn man Inklusion will, dann sollte sie an allen Schulen stattfinden. Der Gesetzgeber sagt aber etwas anderes.“

Weil die Gymnasien seit 2019 in der Regel nicht mehr „Schulen des gemeinsamen Lernens“ sein werden, hat auch das Gymnasium Kreuztal nur noch eine „Stand-by“-Funktion für den Bedarfsfall. Zumindest zielgleich, also mit dem Ziel des Abiturs, geförderte Kinder sollten an Gymnasien aufgenommen werden, meinte Pia Heinemann (SPD) , „um die anderen Schulen zu entlasten“.

Von den 27 Kindern mit Förderbedarf, die an die weiterführenden Schulen wechseln, haben 18 den Förderschwerpunkt Lernen, fünf Sprache, zwei emotionale und soziale Entwicklung und je eins geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung. 19 werden zieldifferent, also unabhängig vom Lehrplan der Schule, gefördert, acht zielgleich in Richtung auf einen regulären Schulabschluss.

