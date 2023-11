Kreuztal: Wie mobben sich eigentlich dreckige Schweine?

Michael Hatzius präsentiert die Echse, auch in Kreuztal. (Archivbild)

Eichen Michael Hatzius und seine Echse gastieren in Kreuztal. Das wird witzig. Und: Wir verlosen Tickets für den Auftritt.

Für ihre Fans gilt die Echse längst als Guru. Das Reptil, ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius, ist am Samstag, 18. November, im Eichener Hamer in Kreuztal zu Gast. Wir verlosen drei mal zwei Eintrittskarten.

Wer führt wen und was hält die Welt im Innersten zusammen? Kann ein Huhn spirituelle Erfahrungen machen? Wie mobben sich Schweine? Was sucht ein Kamel auf dem Halm einer Zecke? Das sind nur einige Fragen aus einem tierischen Kosmos, der dem menschlichen gar nicht so unähnlich scheint, wie der Veranstalter vermutet.

Das Kreuztaler Publikum in jedem Fall ist eingeladen zu einer humorvollen Audienz mit offenem Herzen und großer Klappe, bei der gern auch der Zuschauer selbst im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Beginn des Auftritts ist um 20 Uhr.

