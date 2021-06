Kreuztal: Wieder Impfwochenende gegen Corona – Termine frei

Das Team um Jan Khalil ist bereit, am kommenden Wochenende in der Otto-Flick-Halle rund 900 Menschen die Corona-Schutzimpfung zu verabreichen.

Kreuztal. Erneute Kreuztaler Impfaktion: 1200 Dosen Johnson & Johnson am 19. und 20. Juni in Otto-Flick-Halle und Turn- und Festhalle Buschhütten verfügbar.

Auch am kommenden Wochenende setzt sich die Hausärztliche Kooperationsgemeinschaft Oberes Ferndorftal-Dahlbruch in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal wieder für einen schnellen Impffortschritt ein. Die Aktion ist für jeden zugänglich, der oder die mindestens 18 Jahre alt ist.

Damit kann nun bereits in der vierten Woche in Folge ein breit aufgestelltes Angebot gemacht werden. Am Samstag, 19. Juni und am Sonntag, 20. Juni, steht das Team um Jan Khalil in der Otto-Flick-Halle bereit, um etwa 900 Impfungen vorzunehmen. Am Sonntag, bietet Dr. med. Ala Alzeer in der Turn- und Festhalle Buschhütten etwa 300 weitere Impfungen an. Auch kostenlose Schnelltests können vor Ort durchgeführt werden.

Beide Ärzteteams setzen den Impfstoff Johnson & Johnson ein. Die Stadt Kreuztal stellt mit der Otto-Flick-Halle und der Turn- und Festhalle Buschhütten erneut die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt bei der Organisation. Einen besonderen Dank richtet die Stadt Kreuztal an die Verantwortlichen des TV Kreuztal 1888 e.V. und des TV Germania Buschhütten e.V. Denn obwohl die Turnhallen nach langen Monaten des Wartens endlich wieder für den Vereinssport geöffnet sind, haben die Vereine auf die Nutzung der Hallen verzichtet, um die „Kreuztaler Impftage“ zu ermöglichen.

Anmeldungen für Impfungen in Kreuztal über folgende Webseiten

Wer sich impfen lassen möchte und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich über die Webseite www.praxis-gute-zeit.de für eine Impfung an beiden Tagen in der Otto-Flick-Halle – oder auf www.praxis-dr-alzeer.de/ für eine Impfung am Sonntag, 20. Juni, in der Turn- und Festhalle Buschhütten anmelden. Bei der Turn- und Festhalle Buschhütten kann der Sportplatz zum Parken genutzt werden. Bei der Otto-Flick-Halle kann auf dem Parkplatz in der Roonstraße kostenfrei geparkt werden.

Auch die Gemeinschaftspraxis „familydocs“ in Kooperation mit der Krombacher Brauerei bietet am Samstag, 19. Juni und Samstag, 26. Juni Impfungen mit Johnson & Johnson an. Anmeldungen für die Impfaktion in der Krombacher Erlebniswelt sind über die Webseite www.krombacher.de/terminbuchung/ möglich.

Durch das gemeinsame Engagement der Hausärzte, der Krombacher Brauerei und der Stadtverwaltung kann über das gesamte Kreuztaler Stadtgebiet ein unkompliziertes und breit aufgestelltes Impfangebot gemacht werden. Ziel aller Beteiligten ist es, vielen Personen zeitnah eine Immunisierung zu ermöglichen und die Pandemie so hoffentlich bald in den Griff zu bekommen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland