Kreuztal: Wieder mysteriöser Gasgeruch – was stinkt nun?

Eichen. Erneut wird in Kreuztal Gasgeruch wahrgenommen, erneut ergeben Messungen kein Ergebnis. Was geht da vor sich?

Zu einem ABC-Gas-Einsatz in Kreuztal musste die Feuerwehr am Montag ausrücken. Nicht Krombach oder Eichen stand auf den digitalen Funkmeldeempfängern, sondern die Straße An der Stetze in Eichen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Dort hatte Simon Keller, stellvertretender Einheitsführer der Löschgruppe Eichen, einen unklaren Gasgeruch wahrgenommen. Da in der Straße aktuell keine Arbeiten an Gasleitungen stattfinden, wählte er den Notruf – mit der Folge, dass seine Feuerwehr-Kameraden aus Eichen, Kreuztal, Kredenbach und Ferndorf sowie der Leiter der Feuerwehr, Jan Kleine, an die Einsatzstelle beordert wurden.

Auch kein Gas in Kreuztaler Kanalschächten

„Ich habe an der Ecke Eichener Straße, An der Stetze auch einen für mich nicht klar als Erdgas definierten Geruch wahrgenommen. Es war eher ein modriger Geruch“, erläuterte er.

Auch per Messungen unter anderem in Kanal- und Gullyschächten wurde kein Gasaustritt festgestellt. Gegen 10 Uhr wurde der Einsatz für beendet erklärt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Erneut wird in Kreuztal Gasgeruch wahrgenommen. Foto: Kai Osthoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland