Kreuztal: Wütender Senior stellt sich Blaulicht aufs Dach

Kreuztal. Weil ihm die Fahrweise einer jungen Autofahrerin nicht gefällt, stellt sich ein 70-Jähriger ein Blaulicht aufs Autodach und beschimpft die Frau.

Am Samstagmittag, 8. August, hat ein Autofahrer eine andere Pkw-Fahrerin in Kreuztal beschimpft, nachdem er sich ein Blaulicht auf das Fahrzeugdach gestellt hatte.

Der aufgebrachte Senior hielt seinen Wagen in der Moltkestraße an, ebenso wie die unbekannte Fahrerin eines hellen (weiß oder silbergrau) Kleinwagens, so die Polizei am Montag. Nach ersten Erkenntnissen ärgerte sich der Mann über die Fahrweise der unbekannten Fahrerin.

Die Polizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung gegen den 70-Jährigen. Die Fahrerin des Kleinwagens sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: 02732-909-0.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.