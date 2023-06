Kreuztal: Zoll hebt riesige illegale Shisha-Tabak-Küche aus

Die illegale Küche an der Hagener Straße in Kreuztal.

Kreuztal. Zwei Syrer rühren in Kreuztal Shisha-Tabak zusammen – illegal. In einer spektakulären Aktion nimmt der Zoll die verbotene Küche auseinander.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund hat bereits am Mittwoch, 21. Juni, mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss eine illegale Produktionsanlage für Shisha-Tabak in Kreuztal stillgelegt. Das teilte die Behörde am Mittwoch, 28, Juni, mit.

Demnach bemerkten die Zollbeamten schon bei ihrer Ankunft an der Hagener Straße den starken, süßlich-fruchtigen Geruch, wie er bei Wasserpfeifentabak typisch ist. Aus einer neben dem Wohnhaus gelegenen Garage drangen Arbeitsgeräusche. Trotz Aufforderung wurde nicht geöffnet, die Zöllner mussten die Tür gewaltsam aufbrechen. Dort trafen sie auf zwei Männer, beide stark verschmutzt und offensichtlich mit der Herstellung von Wasserpfeifentabak beschäftigt. Sie wurden zur nahen Polizeiwache Kreuztal gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Beide – 44 und 30 Jahre alt – stammen aus Syrien. Sie nutzten zunächst ihr Aussageverweigerungsrecht.

THW Siegen transportiert große Mengen Chemikalien ab

In dem Produktionsraum und in einem weiteren Nebengebäude wurden sehr große Mengen an Rohtabak, Chemikalien – Glycerin, Glukosemischungen und Aromamittel sowie Mischungen daraus – und fertiger Wasserpfeifentabak entdeckt, so die Beamten weiter. Zusätzlich fanden die Zöllner auch Kartons mit dem in Deutschland verbotenen Snus, wahrscheinlich auch Fälschungen. Die Gerätschaften zur Herstellung wie Rührgeräte, Vakuumiergeräte, gefälschte Markenbehälter sowie alle Produktionsmittel, die Tabakwaren selbst und ein VW Transporter wurden sichergestellt und mit Unterstützung des THW Siegen abtransportiert.

Das THW Siegen hilft beim Abtransport. Foto: Zoll

Nach erster, sehr vorsichtiger Schätzung verhinderte der Zoll alleine mit dem vorgefundenen Wasserpfeifentabak eine Steuerhinterziehung von 300.000 Euro. Auch die Qualität des Tabaks sei höchst fraglich. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen, die Leitung obliegt der Staatsanwaltschaft Siegen.

Zoll Dortmund: Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahre drohen

Wer Tabakwaren ohne Steuerzeichen verkauft, begeht Steuerhinterziehung. Wer Tabakwaren ohne Steuerzeichen erwirbt, begeht Steuerhehlerei. Dafür drohen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minderschweren Fällen hohe Geldstrafen.

Große Mengen Chemikalien findet der Zoll an der Hagener Straße in Kreuztal. Foto: Zoll

Alles muss mit. Foto: Zoll

Das ist der Rohtabak. Foto: Zoll

