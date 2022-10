Kreuztal: Zu viel Rauch – Feuerwehr löscht Holz im Kamin

Kreuztal. Die Feuerwehr rückt zu einem Kaminbrand nach Fellinghausen aus – ein Fall für den Schornsteinfeger. Es dürfte am Wetter gelegen haben.

Eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus an der Mühlbergstraße in Kreuztal-Fellinghausen rief am Montagabend gegen 18 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Beim Eintreffen hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wohnhaus leicht verraucht

Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Erkundung vor. In Inneren war eine leichte Verrauchung festgestellt worden, wie Einsatzleiter Uwe Heide vor Ort erklärte. Ein offenes Feuer gab es nicht. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, war zuvor im Erdgeschoss ein Ofen mit Holz befeuert worden. „Wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Hochdrucklage ist der Rauch nicht durch das Kaminrohr nach oben gelangt, sondern hatte sich am Kamin rausgedrückt.

Nach umfangreichem CO-Messungen können wir die Lage als unbedenklich einstufen“, so Uwe Heide. Auch der Kamin wurde von den Einsatzkräften kontrolliert. Das brennende Holz aus dem Kamin wurde in einer Auffangwanne ins Freie gebracht und abgelöscht. Am Ende wurde der Kamin noch vom Kellergeschoss bis zum Dachboden von einem Schornsteinfegermeister, der zugleich als Oberbrandmeister im Kreuztaler Löschzug tätig ist, kontrolliert.

35 Feuerwehrleute und DRK im Einsatz

im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Einheiten Kreuztal, Fellinghausen, Osthelden und Ferndorf. Ein Rettungswagen aus Wenden wurde bereits auf der Anfahrt abbestellt, nachdem feststand, dass keine Personen verletzt waren. Der Krankentransportwagen der Einsatzeinheit des DRK Kreuztal rollte stattdessen weiter an die Einsatzstelle. Aber auch für dessen Besatzung war der Einsatz schnell beendet.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland