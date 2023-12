Kreuztal: Zug rammt Auto – Sperrung führt zu langen Staus

An einem Kreuztaler Bahnübergang kollidierte am Dienstagabend ein PKW mit einer Regionalbahn.

Kreuztal Am Bahnübergang Moltkestraße in Kreuztal rammte ein Zug am Dienstagabend den PKW einer 45-Jährigen. Rund eine Stunde stand der Zug danach still.

Glück im Unglück hatte eine 45-Autofahrerin am Dienstagabend gegen kurz vor 18 Uhr, als sie auf dem Bahnübergang in der Moltkestraße in Kreuztal von der Regionalbahn 93 gerammt wurde. Wie das passieren konnte, erklärte die Polizei vor Ort so: Die Frau war mit ihrem Mitsubishi Colt auf der Moltkestraße in Richtung Kreuztaler Innenstadt gefahren und musste wegen eines Staus anhalten. Leider auf den Bahngleisen an einer sehr ungünstigen Stelle, denn plötzlich schlossen sich die beiden Halbschranken und wenig später rollte auch schon die Regionalbahn 93 der Hessischen Landesbahn (HLB) aus Richtung Hilchenbach an.

Trotz der langsamen Geschwindigkeit und einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte der Fahrer des Zuges einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen nicht verhindern. Der Zug traf den Pkw am hinteren Heck und schob ihn halb unter die Schranke. Die Pkw-Fahrerin sowie die Personen in dem Zug überstanden den Zusammenstoß unverletzt.

Kreuztal: Zug stand rund eine Stunde still – lange Staus am Bahnübergang

Die Bundespolizei sowie ein Notfall-Manager der Deutschen Bahn eilten an den Bahnübergang und kümmerten sich um die weiteren Maßnahmen. Der Zug stand rund eine Stunde still, was dazu führte, dass sich auch die Bahnschranken an der Siegener Straße nicht öffneten. Ein langer Stau von und Richtung Buschhütten war die Folge. Am Ende konnte der Zug und das Auto ihre Fahrt fortsetzen.

