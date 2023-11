Kreuztal: Zum ersten Advent Crombacher Weihnachtsmarkt

Krombach Fast eine Million Euro sind bisher beim Crombacher Weihnachtsmarkt für soziale Zwecke zusammengekommen. Hier ist das Programm.

Der 34. Crombacher Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, statt. Samstag beginnt der Markt um 14 Uhr, Sonntag um 11.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Krombachhalle.

An beiden Tagen werden Kutschfahrten angeboten, ein Kinderkarussell dreht sich, in der Krombachhalle ist ein Kinderspielparadies eingerichtet, es gibt eine Tombola, und um 17 Uhr kommt der Nikolaus. Auf der Bühne sind am Samstag der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde (15.30 bis 16 Uhr), die Alphornbläser Neuenkleusheim (17.45 bis 18.15 Uhr), das Jugendorchester des Musikvereins Neuenkleusheim (18.15 bis 18.45 Uhr) und SuperliQuid (19.30 bis 21.30 Uhr). Am Sonntag treten das Blasorchester Stadt Kreuztal (12.45 bis 14.15 Uhr), die Spielmannszüge Littfeld und Müsen (14.30 bis 15 Uhr), das Tanzensemble Farben des Orients (15.15 bis 15.45 Uhr), der Tanzclub „Casino“ Kreuztal (16 bis 16.45 Uhr) und Frank Neuser mit Jonglage und einer Feuershow auf (17.30 bis 18 Uhr).

Erlös für drei Projekte

Der Erlös wird auch in diesem Jahr auf drei soziale Projekte aufgeteilt: Spenden bekommen die Initiative „BEN hilft - Stark machen gegen DIPG“, die sich um Kinder mit einer seltenen Tumorerkrankung kümmert, der Verein Invema in Kreuztal und das Josefshaus in Olpe. Seit 1990 hat der Crombacher Weihnachtsmarkt mehr als 900.000 Euro für kranke, behinderte, sozial schwache, hilfebedürftige oder in Not geratene Menschen gespendet.

Hüttenzauber in Ferndorf

Ebenfalls am ersten Adventswochenende findet in Irlenhecken in Ferndorf zum ersten Mal der Ferndorfer Hüttenzauber statt: am Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr. Im weihnachtlich dekorierten Dorfgemeinschaftshaus Irlenhecken werden weihnachtliche Handarbeiten, Dekoration, Teddybären, Schmuck und vieles mehr angeboten. Nachmittags wird Kaffee und Kuchen serviert. Im bunt beleuchteten Außenbereich gibt es unter anderem Haubergswaffeln, Glühwein und Baumstriezel. Es finden Kutschfahrten statt, weihnachtliches Basteln für Kinder und abends geselliges Beisammensein mit Musik im Zelt.

Am zweiten Adventswochenende folgt dann in der Kreuztaler Stadtmitte der „Lichterglanz im Park“.

