Kreuztaler Ärzte setzten Einsatz fürs Impfen verstärkt fort

Kreuztal/Hilchenbach. Einschüchtern lassen sich die Kreuztaler Ärzte nicht. Auch aus der Nachbarstadt Hilchenbach kommt eine Solidaritätsbekundung.

Die Bedrohung der Kreuztaler Impfärzte hat Empörung ausgelöst – ihnen waren am Wochenende Grablichter mit der Aufschrift „Impfopfer“ vor die Türen von Praxen und einer Privatwohnung gestellt worden.

Die Grünen haben in den Hilchenbacher Rat den Entwurf einer Resolution eingebracht, über die am Mittwoch, 15. Dezember, beschlossen werden soll.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In der Resolution heißt es: „Die Hetze gegen die zu unserem gemeinsamen Versorgungsgebiet gehörenden Kreuztaler Ärzte verurteilen wir entschieden und erklären unsere uneingeschränkte Solidarität mit den Bedrohten. Wir danken Ärzten, Pflegepersonal, den Betreibern von Teststationen und allen, die sich verantwortungsvoll um die Bekämpfung der Folgen der Pandemie verdient machen, für ihre Arbeit, ihren Mut und ihren persönlichen Einsatz. Wir erklären uns mitverantwortlich für die Aufklärung über die Folgen der Pandemie, den verantwortungsbewussten Umgang mit ihr und schließen uns dem nahezu einhelligen Urteil der Fachleute an, dass die Bereitschaft, sich gegen das Virus impfen zu lassen, die wirksamste Methode zum (Selbst-) Schutz vor Ansteckung bzw. dem Schutz vor schweren Krankheitsverläufen ist.“ Die Resolution schließt mit den Appell „an die Menschen in unserer Stadt, miteinander im Gespräch zu bleiben, zu streiten, wenn nötig, Verständigung zu erzeugen, wo möglich, respektvoll miteinander umzugehen und in dieser angespannten Zeit das Entscheidende zu bewahren: den Zusammenhalt aller Menschen guten Willens.“

Am nächsten Wochenende Impfaktionen in Kreuztal

Unterdessen setzen die Stadt Kreuztal und die Hausärzte ihr Engagement beim Impfen gegen Corona verstärkt fort:

Am kommenden Wochenende finden im Kreuztaler Stadtgebiet erneut großangelegte Impfaktionen statt: Die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen stehen für alle zur Verfügung – ausdrücklich auch für Nicht-Patienten der jeweiligen Hausärzte.

+++ Lesen Sie auch: Corona Kreuztal: Impfen in der Otto-Flick-Halle – großer Andrang +++

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, impft das Team um den Ferndorfer Hausarzt Jan Khalil in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal erneut jeweils ab 8 Uhr morgens und bei Bedarf bis 22 Uhr in der Kreuztaler Otto-Flick-Halle durch. Verimpft werden die mRNA-Stoffe BioNTech/Pfizer und Spikevax/Moderna. Interessenten melden sich über die hausärztliche Webseite www.praxis-gute-zeit.de an. Die Impfungen erfolgen nach Terminvergabe. Um Wartezeiten und Schlangenbildung möglichst zu vermeiden, wird darum gebeten, pünktlich zum Termin zu erscheinen. Auf dem Parkplatz in der Roonstraße stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Auch in der gemeinschaftlichen Hausarztpraxis Dr. Inacker und Dr. Jabbour findet am Samstag, 18. Dezember, eine große Impfaktion statt. Von 8 bis 16 Uhr können auch Kurzentschlossene eine Impfung mit BioNTech, Moderna oder Johnson&Johnson erhalten – eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Impfungen werden im Praxisgebäude vorgenommen, Marburger Straße 157 in Ferndorf.

Zudem bietet das Team der Gemeinschaftspraxis familydocs in Kooperation mit der Krombacher Brauerei weiterhin Impfungen in der Krombacher Erlebniswelt durch. Verimpft werden dort BioNTech und Johnson&Johnson. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind über die Webseite https://www.familydocs.de/krombacherbrauerei.html möglich.

Boostern nach fünf Monaten möglich

Personen, die ihren bereits bestehenden Impfschutz mit einer weiteren Impfung auffrischen wollen („Booster-Impfung“), können dies rund fünf Monate nach der zweiten Verabreichung tun. Wer eine Johnson&Johnson-Impfung erhalten hat, kann bereits nach 4 Wochen eine Auffrischung in Anspruch nehmen. Booster-Impfungen mit BioNTech sind für alle ab 18 möglich, Erst- und Zweitimpfungen mit BioNTech ab 12 Jahren. Wer mit Moderna geimpft werden möchte, sollte gemäß Stiko-Empfehlung mindestens 30 Jahre alt und nicht schwanger sein.

Hier geht’s zum Kommentar: Die Ernte der Hetzer wird in Kreuztal eingefahren

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland