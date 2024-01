Kreuztal Firma Georg mit klarer Haltung: Rechtsextremismus nicht nur Gefahr für die Demokratie, sondern auch den Wohlstand, betont die Geschäftsführung.

Immer mehr Unternehmen postitionieren sich gegen Rechtsextremismus, unterstützen die Massendemonstrationen, ausgelöst durch die Berichte über die Deportationspläne, die bei einem Treffen mit maßgeblicher AfD-Beteiligung besprochen wurden. Auch das Kreuztaler Unternehmen Georg teilt nun mit, dass es an der Zeit sei, klare Haltung zu zeigen: Rechtsextreme seien nicht nur eine Gefahr für die Demokratie, sondern auch für die Wirtschaft, betont die Geschäftsführung.

„Seit dem Flüchtlingszustrom 2015 driftet die deutsche Gesellschaft sichtbar auseinander“, heißt es vom Kreuztaler Familienunternehmen, das international tätig ist. „Mit der AfD hat sich eine rechtspopulistische Partei im Bundestag etabliert und in den sozialen Medien machen Menschen täglich Stimmung gegen Migranten. Einige sprechen auch offen von einer Beschneidung des Rechtsstaats. All das war bis dahin undenkbar. Dem gegenüber stehen Menschen, die sich für ein offenes Miteinander und Toleranz einsetzen. Auf dieser Seite positioniert sich die Heinrich Georg GmbH.“

Nationalistismus zu engstirnig: Maschinen von Georg aus Kreuztal stehen auf der ganzen Welt

Als exportstarkes Unternehmen habe man einen völlig anderen Blick auf die globale Welt. „Wir sind stolz auf unsere vielfältige und inklusive Unternehmenskultur und stehen weltweit für Freiheit, Toleranz, Partnerschaftlichkeit und Vielfalt ein. Ausdrücklich verurteile ich jede Form von Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Antisemitismus“, erklärt Geschäftsführer Mark Georg. Es gebe kaum ein Land, in dem keine Anlage von Georg stehe und in dem kein Mitarbeiter der Firma schon gearbeitet habe. Völlig egal, welcher Nationalität, Religion, ethnischer Gruppe oder Geschlecht: diese Werte würden weltweit geteilt und vertreten.

In der Vielfalt der eigenen Beschäftigten sehe man den Grundstock des kreativen Potenzials, betont Mark Georg. Wie viele andere heimische Unternehmen habe man auch deshalb bereits 2017 ganz bewusst, die „Charta der Vielfalt“ unterschrieben. Die bundesweite Initiative möchte das Thema in der Arbeitswelt aktiv vorantreiben.

Wirtschaft in Deutschland und damit auch Georg künftig noch stärker auf Ausländer angewiesen

Auch firmenintern sei es wichtig, aktuelle Probleme in Deutschland anzusprochen. „Ich bin überzeugt, dass wir in unserem Unternehmen auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft sind“, sagt Personalchef Thomas Kleb. „Deshalb müssen wir auch innerhalb unseres Unternehmens klar Position gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Extremismus beziehen“ – und unter Umständen auch mit Mitarbeitern darüber diskutieren. Die politische Stimmung im Land mache ihm Sorgen: Aufklärung, Information und Dialog sieht der Personalchef als Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Als global tätiges Unternehmen könne man ohne Vielfalt und Toleranz gar nicht erfolgreich agieren. „Wir sehen es als Aufgabe an, dass die, die das anders sehen, die Minderheit in Deutschland bleiben.“

Thomas Kleb verweist auch darauf, dass Deutschland in Zukunft noch stärker von Fachkräften aus dem Ausland abhängig sein wird. Schon jetzt liege die Fachkräftelücke in Deutschland bei 533.000 Personen – die offenen Stellen, die rein rechnerisch nicht besetzt werden konnten, da es keine passend qualifizierten Arbeitslosen für sie gab. Der Bundestag habe Maßnahmen gegen den Fach- und Arbeitskräftemangel beschlossen: Anreize für qualifizierte Zuwanderer, Perspektiven für abgelehnte Asylbewerber, Stärkung der Aus- und Weiterbildung. „Aber es muss auch die Kultur im Land stimmen“ – die Firma Georg plädiere für eine weltoffene Kultur. „Daran muss man in Deutschland aktuell arbeiten, derzeit sogar mehr als sonst.“

