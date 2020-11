In der Otto-Flick-Halle beginnt die elfte Wahlperiode des Kreuztaler Rates – wie oft der Rat dort noch tagen wird, bevor die Pandemie die Rückkehr an den vertrauten Sitzungsort im Feuerwehrhaus an der Leystraße erlaubt, weiß niemand. Die zum Bürgerforum erweiterte Stadthalle wird sich als alternativer Ratssaal anbieten. Ende 2021 soll eine Eröffnung möglich werden, sagt Bürgermeister Walter Kiß. Aber bestimmt noch nicht zur Ratssitzung Anfang Dezember.

Der Altersvorsitzende

„Du siehst nicht danach aus“, tröstet Walter Kiß später den FDP-Fraktionschef Frank Wieland Frisch. Der ist mit 75 lebensältestes Ratsmitglied. Und dienstältestes zugleich: Für Frisch ist es die zehnte Wahlperiode – für Kiß, dem er den Amtseid abzunehmen hat, aber immerhin auch schon die dritte. Frank Wieland Frisch hat ein paar gesetzte Worte notiert, spricht über wünschenswerte starke Bürgerbeteiligung und eine starke Mitwirkungsrolle für den Rat.

Zuallererst aber gibt es Klartext zum Fraktionsübertritt von Sascha Zowierucha von der SPD zur CDU noch vor der ersten Ratssitzung. Nicht nur dem eigenen Gewissen, sondern auch dem Gemeinwohl sei ein Ratsmitglied verpflichtet, stellt Frisch fest. Das Mitnehmen des Mandats zu einer anderen Partei,sei „ein fragwürdiger Vorgang“, sagt er, ohne den Namen des Betreffenden zu nennen. „Es ist schlimm, dass die Wählerinnen und Wähler getäuscht worden sind. An der öffentlichen Resonanz ist zu spüren, dass die Glaubwürdigkeit der Politik beschädigt wurde.“ Der Stadtverordnete hätte sich als Einzelbewerber zur Wahl stellen können, um zu prüfen, ob die Stimmen wirklich ihm persönlich und nicht der Partei gegolten hätten – „wenn man so von sich überzeugt ist“.

Der Bürgermeister

Walter Kiß berichtet vor allem den neu gewählten Ratsmitgliedern von der „sehr sachorientierten, fairen und im Umgang anständigen“ Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg und äußert den Wunsch, dass das auch in der neuen Wahlperiode so bleiben möge: „Das unterscheidet uns auch von einigen anderen Kommunen.“

Für die bevorstehenden fünf Jahre skizziert der Bürgermeister Themen: die Stadtentwicklung, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, das „Fernziel“ der klimaneutralen Kommune, Projekte wie das Bender-Gelände und die Erweiterung des Schulzentrums, den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung – drei neue Kitas werden in den nächsten Monat fertig. Darüber ­hinaus werde die Stadt gefordert sein, mit den „wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie“ zu bewältigen.

Stadtbaurat gesucht Einstimmig und ohne Diskussion hat der Rat die Ausschreibung der Stelle des Technischen Beigeordneten beschlossen. Die Bewerbungsfrist soll bis Jahresende laufen. Stadtbaurat Eberhard Vogel geht mit Ende seiner dritten achtjährigen Amtszeit am 28. Februar in Pension.

Bürgermeister Walter Kiß nimmt die Verpflichtung der Ratsmitglieder vor: „Sie sind alle vereint in dem Willen, sich für die Menschen in dieser Stadt einzusetzen. Lassen Sie uns offen und in respektvollem Umgang miteinander die Arbeit aufnehmen.“ Im politischen Wettbewerb seien die besten Konzepte zu erarbeiten. Dabei gelte es, „das öffentliche Interesse zu formulieren“ . Besonders verpflichtet und mit Blumenstrauß begrüßt werden auch die erstmals drei ehrenamtlichen Stellvertreter: Heike zur Nieden (SPD) ist nun erste stellvertretende Bürgermeisterin, Astrid Collenberg (CDU) und Dieter Gebauer (Grüne) sind weitere Stellvertreter – und alle drei neu im Amt.-

Der Rat

Der Rat hat dank Überhang- und Ausgleichsmandaten nicht die regulären 38, sondern 42 Mitglieder – und nähert sich damit Zeiten, als Kreuztal sich noch 45 Stadtverordnete leistete. Deshalb mache es auch Sinn, zumindest Infrastruktur- und Sozialausschuss von 15 auf 17 Mitglieder zu vergrößern, sagt der Bürgermeister. Tatsächlich geht es darum, die Folgen des Fraktionsübertritts zu kompensieren, die sonst allein die Grünen Ausschusssitze gekostet hätten. Diese Konflikte sind in den vergangenen Wochen hinter verschlossenen Türen ausgetragen worden – öffentlich gibt es keine Diskussion in dieser ersten Ratssitzung. Und ausschließlich einstimmige Beschlüsse.

