Kreuztaler Trucker stoppt betrunkenen Schlinger-Lkw-Fahrer

Kreuztal/Oldenburg. Ein Lastwagen fährt in Schlangenlinien auf der A 1. Ein Lkw-Fahrer aus Kreuztal sieht die Gefahr, und schafft es, den Betrunkenen zu stoppen.

Mehrere Zeugen haben sich am Dienstag, 8. März, gegen 12.10 Uhr telefonisch an die Leitstelle in Oldenburg gewandt, um einen in Schlangenlinien fahrenden Lkw auf der A 1 Fahrtrichtung Osnabrück zu melden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer aus Kreuztal musste seinen Lkw im Streckenverlauf stark abbremsen, weil der andere Fahrer während eines Überholvorgangs nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als dieser die A1 dann an der Anschluss-Stelle Lohne/Dinklage verließ, folgten ihm der Lkw-Fahrer aus Kreuztal sowie ein weiterer 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen. Es gelang ihnen in Dinklage, den schlingernden Lkw-Fahrer an einer Weiterfahrt zu hindern.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Bei der polizeilichen Kontrolle des 53-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei dankte dem couragierten Verhalten der beiden Lkw-Fahrer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland