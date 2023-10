Kreuztalkultur: Ein tolles Programm an gleich mehreren Orten

Kreuztal. Von Januar bis Mai gibt’s Konzerte, Kabarett und mehr in Kreuztal: „Kreuztalkultur“ hat sein neues Programm vorgestellt – mit vielen Highlights.

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine logistische Meisterleistung, was Kreuztalkultur regelmäßig vollbringt. „Es sind außergewöhnlich heftige Bedingungen, das aufzufangen, was abgebrannt ist“, sagt Holger Glasmachers, Leiter des Kulturamts der Stadt Kreuztal. Die Stadthalle ist nicht mehr vorhanden, regelmäßig müssen die Kulturveranstaltungen an wechselnden Orten stattfinden. „Der Auf- und Abbau erfolgt zum Teil über Nacht“, erzählt Bürgermeister Walter Kiß. Doch von den erschwerten Bedingungen lassen sich alle Beteiligten nicht entmutigen, sie blicken nach vorne und haben für Januar bis Mai wieder ein vielfältiges Kulturprogramm auf die Beine gestellt.

Veranstaltungsstätten: Kreuztalkultur muss immer wieder andere Orte vorbereiten

„Vieles läuft hinter den Kulissen ab, macht aber einen großen Teil der Arbeit aus“, sagt Walter Kiß. Nachdem die Kreuztalkultur-Veranstaltungen im Campus Buschhütten stattgefunden haben, muss danach schnell wieder alles abgebaut werden, damit in dem Industrieunternehmen am nächsten Tag weitergearbeitet werden kann. Sechs Kreuztalkultur-Veranstaltungen werden dort bis Januar noch zu sehen sein, danach muss geschaut werden, inwieweit der Campus Buschhütten weiter als Kulturstätte genutzt werden kann.

„Wir reduzieren uns“, sagt Holger Glasmachers und meint damit, dass sich auf weniger Spielstätten konzentriert wird. „Sonst verheizen wir unsere Mitarbeiter.“ Zu sehen sein werden Events auch im Eichener Hamer, in der Weißen Villa, der sanierten Otto-Flick-Halle, der Kreuzkirche in Kreuztal sowie in der Turn- und Festhalle Buschhütten. Bezüglich der Stadthalle gäbe es nach wie vor keine abschließende Einigung, „die Schadensabwicklung ist nicht so einfach“, so Walter Kiß.

Kreuztalkultur: Das sind die Highlights im Programm von Januar bis Mai 2024

Das Kreuztalkultur-Programm ist wieder zweigeteilt, „Volume 1“ läuft bereits, „Volume 2“ beginnt dann im nächsten Jahr. Die Zweiteilung sei einerseits ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit, andererseits der abgebrannten Stadthalle geschuldet, erklärt Holger Glasmachers. Das sind die Highlights der 20 neuen Veranstaltungen von Januar bis Mai:

- Das beliebte Kreuztaler Neujahrskonzert mit der Philharmonie Südwestfalen und „besonderer Atmosphäre“, so Holger Glasmachers, findet am Sonntag, 7. Januar, 17 Uhr im Campus Buschhütten statt.

Die Philharmonie Südwestfalen ist beim Neujahrskonzert wieder im Campus Buschhütten. Foto: Alexander Kiß

- Einen neuen Fokus setzt das Kreuztalkultur-Team mit mehr deutschsprachiger Musik. So treten die Söhne Mannheims am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, im Campus Buschhütten auf. Hier spielt das Piano eine besondere Rolle. Um deutsche Volkslieder geht’s beim Volksliedfestival am Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, im Eichener Hamer. „Das hört sich im ersten Moment verstaubt an, man wird aber feststellen, dass alte Volkslieder politisch hochaktuell sind“, meint Kulturausschussvorsitzender Jochen Schreiber. Mit „Das Lumpenpack“ kommt auch deutscher Punk nach Kreuztal: Am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, in die Otto-Flick-Halle. Es ist ein Stehplatzkonzert mit Tribüne für Rollstuhlfahrer.

- Auch Comedy- und Kabarett-Fans dürften bei der neuen Spielzeit fündig werden: Der Comedian Abdelkarim, unter anderem bekannt aus der „heute-show“, tritt mit seinem Programm „Wir beruhigen uns“ am Freitag, 8. März, 20 Uhr, im Eichener Hamer auf. Sven Bensmann textet am Samstag, 10. Februar, 20 Uhr, in der Weißen Villa in Dreslers Park unter anderem Disney-Songs um und bezieht dabei alltägliche Situationen mit ein.

Tickets und das volle Programm Der Vorverkauf für die zweite Hälfte der Spielzeit startet am 16. Oktober. Unter www.kreuztal-kultur.de/service können Interessierte das Programmheft anfordern. Eine Übersicht mit den Veranstaltungen gibt’s aber auch unter www.kreuztal-kultur.de/veranstaltungen. Zu den Vorverkaufsstellen gehören zum Beispiel das Bürger- und Kulturamt der Stadt Kreuztal, die Touristikinformation der Stadt Hilchenbach und der Gebrüder-Busch-Kreis. Der Kartenkauf ist auch über www.proticket.de oder unter der Hotline des Kulturamts Kreuztal (Tel. 02732/51-429) möglich. Unter bestimmten Bedingungen gibt’s ermäßigte Tickets.

- Menschen, die gerne Gitarrenmusik hören, dürfte das Konzert von „40 Fingers“ am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, in der Otto-Flick-Halle ansprechen oder der Auftritt von Peter Autschbach am Sonntag, 7. April, 18 Uhr, in der Weißen Villa in Dreslers Park.

- Natürlich gibt’s auch Veranstaltungen für Kinder – zum Beispiel das Kreuztaler Teddybärenkonzert mit der Philharmonie Südwestfalen. Da geht’s am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr in der Kreuzkirche in Kreuztal um „Peter und der Wolf“.

- Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos treten am Dienstag, 14. Mai, 20 Uhr in der Otto-Flick-Halle auf und bieten Kabarett.

Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos gastieren in Kreuztal. Foto: Kreuztalkultur

- Mit die beliebteste Veranstaltung dürfte wohl der „Lichterglanz im Park“ am Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Dezember, in Dreslers Park sein. Dort wird es wieder den Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Shows, Ständen sowie Essen und Trinken geben.

