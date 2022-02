Krieg in Ukraine: Wilnsdorf bereit, Flüchtlinge aufzunehmen

Man werde notfalls neue Unterkünfte in Wilnsdorf für Menschen schaffen, die aus der Ukraine flüchten müssen, so Bürgermeister Hannes Gieseler.

Wilnsdorf. „Die volle Solidarität der Gemeinde Wilnsdorf gilt dem ukrainischen Volk“, sagt Bürgermeister Hannes Gieseler. Unterkünfte zur Verfügung stellen.

Bürgermeister Hannes Gieseler (SPD) und die Vorsitzenden der Ratsfraktionen kündigen an, alle Menschen in der Gemeinde mit offenen Armen empfangen zu wollen, die der Krieg in der Ukraine zur Flucht zwingt. „ Die volle Solidarität der Gemeinde Wilnsdorf gilt dem ukrainischen Volk“, so Gieseler.

Man verurteile die ungerechtfertigte Attacke Wladimir Putins und sichere vorbehaltlose Unterstützung den Kindern, Frauen und Männern zu, deren Heimat angegriffen und in Besitz genommen wird. „Wir bereiten uns darauf vor, ihnen eine sichere Zuflucht bieten zu können. Dafür werden wir alle gemeindlichen Unterkünfte zur Verfügung stellen und neue Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, wenn es nötig sein wird“, heißt es weiter.

„Heute ist ein furchtbarer Tag. Für die Ukraine, für Europa, für die ganze Welt. Der von Wladimir Putin befohlene Angriff auf einen souveränen Nachbarstaat ist durch nichts zu begründen.“

