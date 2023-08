Krise in Siegen: Immer weniger kaufen oder bauen Häuser

Siegen. Wer in Siegen noch ein Haus verkaufen will, muss mit dem Preis heruntergehen. Wohnungen und Grundstücke werden kaum noch gekauft.

Lange Zeit kannten die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung. So konnten auch im Gebiet der Stadt Siegen deutliche Preissteigerungen von bis zu zwölf Prozent pro Jahr verzeichnet werden. Möglich machte dies die Niedrigzinsphase der letzten Jahre. „Damit ist nun vorerst Schluss“, stellt Dipl.-Ing. Michael Krämer vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen fest.

Als Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses wertet er mit seinem Team jährlich rund 1.200 Kaufverträge statistisch aus. „Wir registrieren die tatsächlich gezahlten Kaufpreise und konnten schon im Herbst 2022 einen leichten Rückgang verzeichnen“, berichtet Michael Krämer, „dieser Trend setzt sich nun fort und zwar verstärkt.“ Da die Immobilienpreise erstmalig seit 15 Jahren wieder fallen, hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Siegen einen Zwischenbericht zum jährlichen Grundstücksmarktbericht 2023 herausgegeben.

Ein- und Zweifamilienhäuser

Danach wurden Ein- und Zweifamilienhäuser im zweiten Quartal 2023 für durchschnittlich 239.000 € gehandelt. Im gleichen Vorjahresquartal waren es noch 286.000 € und damit der höchste registrierte Quartalswert für diesen Teilmarkt. Dies entspricht einem Minus von 16 Prozent. „Die durchschnittlichen Kaufpreise liegen aktuell wieder auf dem Niveau des Jahres 2020“, so Krämer. Die Anzahl der Kauffälle ging im gleichen Zeitraum nur geringfügig zurück.

Eigentumswohnungen

Ähnlich verhält es sich bei gebrauchten Eigentumswohnungen. Im 2. Quartal 2023 wurden diese mit durchschnittlich 116.000 € gehandelt. Der Höchststand wurde Anfang des Jahres 2022 mit durchschnittlich 163.000 € registriert. Dies entspricht einem Minus von rund 29 Prozent. Bei der Anzahl der Kauffälle ist schon seit einigen Jahren ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen. Im 1. Halbjahr 2023 wurden 65 Eigentumswohnungen verkauft. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 85 und vor fünf Jahren noch rund 120 Wohnungen.

Ein noch deutlicherer Rückgang ist bei Neubaueigentumswohnungen zu verzeichnen. Wurden im Jahr 2019 noch 47 Wohnungen verkauft, waren es letztes Jahr nur noch drei und in diesem Jahr bisher gar keine mehr.

Bauplätze

Ähnlich verhält es sich bei Bauplätzen für den individuellen Wohnungsbau (Ein- und Zweifamilienhäuser). Im ersten Halbjahr wechselten lediglich sechs Bauplätze den Besitzer, wobei sich das Preisniveau im Vergleich zum Vorjahr kaum veränderte. In den vergangenen Jahren wurden hingegen typischerweise zwischen 60 und 90 Bauplätze pro Jahr verkauft.

Als Hauptgrund für den Rückgang sieht Michael Krämer die deutlich gestiegenen Bauzinsen und Neubaukosten. Bei den Bestandsimmobilien gelangt zudem die energetische Ertüchtigung immer mehr in den Fokus von Kaufinteressenten – „und das drückt den Kaufpreis“.

Daten

Grundlage für die veröffentlichten Zahlen bildet die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung. Notare sind gesetzlich verpflichtet, dem Gutachterausschuss Abschriften der jeweiligen Kaufverträge zur anonymisierten Auswertung zu übersenden. Um eine möglichst genaue Statistik zu erhalten, sind von der Auswertung Verträge ausgenommen, bei denen angenommen wird, dass sie von außergewöhnlichen oder persönlichen Verhältnissen beeinflusst wurden. Dies ist zum Beispiel bei Verkäufen innerhalb der Familie, bei Erbschaftsauseinandersetzungen oder bei Schenkungen der Fall. Mit den erfassten Daten ist der Gutachterausschuss in der Lage, die tatsächlich gezahlten Kaufpreise statistisch auszuwerten, wohingegen in vielen Internetportalen lediglich Angebotspreise verglichen werden können.

Aufgabe des Gutachterausschusses ist es, Transparenz auf dem Grundstücksmarkt herzustellen. Dazu ist er als Einrichtung des Landes ein neutrales, von der Stadtverwaltung als Behörde weisungsunabhängiges Gremium ehrenamtlicher und erfahrener Sachverständiger. Der Gutachterausschuss führt eine Kaufpreissammlung, in die Daten aus allen abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen eingehen. Der Gutachterausschuss in Siegen besteht aus dem Vorsitzenden und 12 ehrenamtlichen Gutachtern aus unterschiedlichen Bereichen des Immobilienmarktes.

Das Internetportal www.boris.nrw.de bündelt alle Informationen der Gutachterausschüsse in NRW. Zu finden sind dort viele Informationen rund um den Grundstücksmarkt, so auch die Bodenrichtwerte und die Grundstücksmarktberichte aller Gutachterausschüsse in NRW. Der Grundstücksmarktbericht gibt Auskunft über den jeweiligen Grundstücksmarkt und enthält Angaben über den Umsatz und die Preisentwicklung der letzten Jahre. Er leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Verbraucherinformation und verschafft Laien und Fachleuten einen transparenten Einblick in den regionalen Grundstücksmarkt. Er ist wichtige Grundlage für die Bewertung von Immobilien.

Weitere Informationen sind bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in der Universitätsstadt Siegen im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, Zimmer 3 bis 5, telefonisch unter (0271) 404-3232 oder -3260 und unter gutachterausschuss@siegen.de erhältlich.

