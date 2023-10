Die Ausfahrt Krombach in Fahrtrichtung Olpe wird gesperrt.

Kreuztal. Zwei Kilometer Baustelle auf HTS/A4: Straßen NRW saniert die Fahrbahn, Ausfahrt Krombach für mehrere Monate gesperrt, Umleitung ausgewiesen.

Die Abfahrt Krombach am Übergang von der Hüttentalstraße/HTS zur Autobahn A 4 wird von Kreuztal Richtung Olpe gesperrt: Wie Straßen NRW mitteilt wird in diesem Bereich ab Montag, 16. Oktober, ein rund zwei Kilometer langer Fahrbahnabschnitt saniert.

Der Verkehr wird während der Baumaßnahme mit einer Fahrspur je Richtung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt, so die Regionalniederlassung Südwestfalen. Die Umleitung führt über die Abfahrt Kreuztal und die B 517. Alle anderen Fahrbeziehungen bleiben möglich. Die Deckensanierung dauert voraussichtlich zwei Monate. In diesem Bereich haben zuletzt bereits mehrere Baustellen stattgefunden.

