Der Standort in Kreuztal-Kredenbach gehört zu „Xomox International“, eine Marke des US-Konzerns Crane (Archiv).

Kredenbach Langsames Sterben auf Raten ist nun zu Ende, das Werk in Kreuztal-Kredenbach ist abgewickelt. Das letzte Zubehör kommt online unter den Hammer.

Das Werk in Kredenbach ist geschlossen, die letzten Maschinen werden nun verkauft. Ein gutes Dutzend Mitarbeiter hatte bis zuletzt den Betrieb von „Xomox International„ abgewickelt, als einstiges Traditionsunternehmen „Krombach Armaturen“ vielen Siegerländerinnen und Siegerländern bekannt. Xomox gehört zum US-Konzern Crane ChemPharma Energy aus Stamford, Connecticut, das die Friedrich Krombach Armaturenwerke 2008 übernommen hatte.

Schon seit Jahren stand es nicht gut um den Standort in Kredenbach. Der erste große Aderlass erfolgte im Jahr 2012, als 65 von damals noch 330 Beschäftigten gehen mussten. 2015 wurden knapp 30 Stellen gestrichen, 2018 dann 70 von noch 200. Anfang 2020 hatte der Konzern angekündigt, die Belegschaft ein weiteres Mal drastisch zu reduzieren: von 120 auf 30 Beschäftigte. Für die Industriegewerkschaft IG Metall in Siegen war dies das Aus für Kredenbach, ein Sterben auf Raten. Der endgültige Todesstoß kam dann im Februar 2023; Xomox kündigte an, den Betrieb bis zum Jahresende zu schließen. Informationen dieser Zeitung zufolge sollen die Gebäude bereits verkauft sein.

Online-Versteigerung für Maschinen und Werkszubehör von Krombach Armaturen

Die meisten Maschinen und Anlagen wurden laut Peter Richter, für das Werk zuständigen Gewerkschaftssekretär der IG Metall, bereits vor Monaten in Kredenbach abgebaut und an andere Standorte des Konzerns verlagert. Das restliche Betriebsinventar wird nun am 17. Januar über das Online-Auktionshaus Surplex versteigert. Nach Angaben des Portals sind das spezialisierte Metallbearbeitungsmaschinen für die Fertigung hochwertiger Produkte, außerdem Werksausstattung und Zubehör.

„Die Metallbearbeitungsindustrie stetigen Veränderungen konfrontiert ist“, erklärt Dennis Pawlin, Projektleiter bei Surplex. „Wenn dann der Entschluss gefasst wird, einen Standort zu schließen, ist das tragisch für die lokale Wirtschaft.“ Aber jedem Nachteil stehe auch ein Vorteil gegenüber, heißt es in einer Mitteilung: Als Folge solcher „Marktanpassungen“ kommen „hochwertige Gebrauchtmaschinen“ auf den Markt, wertvolle Ressourcen, wie Spezialmaschinen und Ausrüstungen, können dann preisgünstig erworben werden. Pawlin: „Die Ausrüstungen aus Kreuztal und das umfangreiche Maschinenzubehör bieten Interessenten eine ausgezeichnete Gelegenheit. Das Interesse an der Auktion ist groß. Noch im Dezember letzten Jahres hatten wir überdurchschnittliche viele Registrierungen für die Auktion.“

