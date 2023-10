Krombacher: 19 Leute zusammen seit 550 Jahren im Betrieb

Die Krombacher Jubilare stoßen mit der Geschäftsführung, den Gesellschaftern sowie den Vorgesetzten an.

Krombach. Bis zu 45 Jahre sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits im Unternehmen, die die Krombacher Brauerei nun für ihre Loyalität ehrte.

19 langjährigen Mitarbeitenden konnte die Krombacher Brauerei zum besonderen Betriebsjubiläum gratulieren. 15 von ihnen sind seit 25 Jahren Teil des Familienunternehmens, einer kann auf 40 und drei weitere können sogar auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Damit halten sie ihrem Arbeitgeber seit zusammengerechnet 550 Jahren die Treue.

Die Ehrung fand im Rahmen des diesjährigen Betriebsfestes statt, das im September auf dem Gelände des Elspe Festivals gefeiert wurde. „Dass Mitarbeitende einem Unternehmen so viele Jahre treu bleiben, ist bei uns zwar keine Seltenheit, aber in der heutigen Zeit doch außergewöhnlich“, sagte Stephan Berens, kaufmännischer Geschäftsführer, bei seiner Begrüßungsrede und betonte, wie wichtig und wertvoll langjährige Beschäftigte für die Brauerei seien.

Kreuztal: Krombacher Brauerei ist froh über langjährige Treue der Mitarbeitenden

„Sie arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen und doch haben sie eins gemeinsam: Viele Jahrzehnte engagierter und erfolgreicher Tätigkeit. Kolleginnen und Kollegen, die ihren Arbeitgeber über so eine lange Zeit loyal begleiten, sind eine wichtige Stütze und der Schlüssel für unseren Erfolg.“ Mit persönlichen Worten wurden die Mitarbeitenden anschließend von den jeweiligen Geschäftsführern in individuellen Ansprachen geehrt und erhielten als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung die Urkunden der Industrie- und Handelskammer Siegen sowie eine hochwertige Armbanduhr als persönliche Erinnerung.

Das Betriebsfest bot im Anschluss Gelegenheit, mit der Geschäftsführung, den Gesellschaftern, den Vorgesetzten und den vielen anwesenden Kolleginnen und Kollegen auf die gemeinsamen Jahre anzustoßen.

