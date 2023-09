Krombacher bietet nach Jahren wieder Brauereibesichtigungen

Der Foto-Spot: Die Krombacher Brauerei bietet wieder Führungen über das Gelände an.

Krombach. Nicht wenige sagen: Endlich. Ab sofort können wieder Führungen über das Gelände und hinter die Kulissen der Krombacher Brauerei gebucht werden.

Die ersten Touren starten am Mittwoch, 25. Oktober, teilt das Unternehmen mit. Dabei erwarte Besucherinnen und Besucher jede Menge Neues, aber auch Altbewährtes: ein digitales Buchungssystem, ein überdimensional großer Outdoor-Selfiespot und der Dreiklang: Westfälischer Schinken, Braustubenbrot und Krombacher Pils.

Es sei viel passiert in den letzten Jahren, während die Krombacher Erlebniswelt (KEW) geschlossen bleiben musste. Ein absoluter Hingucker ist das Gelände direkt vor den weißen Toren der KEW. Der Vorplatz hat im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen und nachhaltigen Anstrich erhalten. Der Weg in die Erlebniswelt führt die Gäste durch eine neuangelegte Grünfläche, es stehen E-Ladesäulen zur Verfügung und die lange Fassade zwischen Malzannahme und KEW ist laut Brauereiangaben nicht mehr wiederzuerkennen.

Kreuztaler Kindelsbergturm auf großem Wandgemälde

Zur Wiedereröffnung hat sich die Wand in eine interaktive Freiluftgalerie verwandelt. Acht Tage lang haben vier Künstler der Bonner Designagentur Highlightz mit circa 100 verschiedenen Farben die Fassade in Mural Art verwandelt. Das Wandgemälde – es ist bis zu 5,20 Meter hoch – zeigt die wichtigsten Markenelemente aus der Welt von Krombacher: den Kindelsbergturm, die Krombacher Insel oder einen Gorilla aus dem Naturschutzprojekt im Regenwald in Zentralafrika.

Insgesamt vier Foto-Spots sollen Besucherinnen und Besucher dazu einladen, Selfies zu machen und mit #krombacher auf ihren Social Media-Kanälen zu teilen.

Hier können die Krombacher-Touren gebucht werden

Auch das Buchungstool für eine der beliebten Besichtigungstouren hat ein modernes Makeover erhalten: Kirstin Beziel, Teamleitung Krombacher Erlebniswelt, Krombacher Brauerei: „Das neue Buchungssystem funktioniert so einfach wie das Buchen von Kino- oder Konzerttickets: Einfach Wunschdatum, Uhrzeit und Anzahl der Personen auswählen und bequem im Voraus online bezahlen“.

Zum Auftakt in die neue Krombacher Erlebniswelt-Saison finden die Touren zunächst immer mittwochs bis samstags statt. Krombachers Bergfest, die Mittwochstour, gibt es ermäßigt, inklusive Verköstigung des Dreiklangs und aller Produktneuheiten aus dem Hause Krombacher.

