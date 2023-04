Krombacher Brauerei: Beliebte Fassbrause Himbeere ist zurück

Krombach. Krombacher bringt limitierte Edition erneut in den Handel. Zum Start in den Sommer hat sich die Brauerei weitere Aktionen überlegt.

Für den Sommer bietet die Krombacher Brauerei wieder Fassbrause Himbeere an. Diese Geschmacksvariante hatte das Unternehmen als limitierte Edition 2021 verkauft, nach Angaben der Brauerei ein großer Erfolg, der nun wiederholt werden soll. Ab Mai ist Fassbrause Himbeere im Handel erhältlich.

Zum Start in die Fassbrause-Saison erhalten die beiden Fassbrause-Sorten Maracuja und Cola & Orange zudem ein neues sommerliches Dosendesign, teilt Krombacher mit: Die 0,5-Liter-Dosen sind ebenfalls limitiert, „begeistern mit verspielten Illustrationen und sorgen für Abwechslung im Regal, zumindest solange der Vorrat reicht“, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem steckt ab Mitte April in jedem Fassbrause-Sixpack von Krombacher die Möglichkeit auf einen Sofortgewinn. Insgesamt 100.000 Euro werden nach Brauerei-Angaben auf diese Weise unter die Leute gebracht – etwa 750 x 4 Cinestar-Kinogutscheine, 300 x 4 Eintrittskarten in die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen, in den Hansa-Park (125 x 4) oder Fort Fun (125 x 4). Wer mitmachen möchte, muss den QR-Code auf der Sixpack-Innenseite scannen oder die Gewinn-URL (krombachers-fassbrause.de/familienspass) eingeben und den achtstelligen Zahlencode eintippen.

