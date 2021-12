Krombacher Brauerei: Impfquote in Belegschaft bei 90 Prozent

Krombacher. 13.000 Corona-Schutzimpfungen wurden bisher bei der Krombacher Brauerei verabreicht; weitere 6000 für jedermann in den nächsten Wochen geplant.

In dem in den Räumlichkeiten der Krombacher Erlebniswelt errichteten Impfzentrum konnten bislang mehr als 13.000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden. Hierfür wurde bereits seit Mai 2021 permanent in der Brauerei mit hohem Engagement geimpft, teil das Unternehmen mit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Durchgeführt wurden und werden die Impfungen durch die „Familydocs“, die Gemeinschaftspraxis Mertens und Dr. Dr. Adarkwah & Partner aus Krombach. Die Krombacher Brauerei unterstützt organisatorisch und stellt für die Impfungen die Räumlichkeiten sowie Betreuungspersonal kostenfrei zur Verfügung.

+++Lesen Sie auch: Kreuztaler Ärzte setzen Einsatz fürs Impfen verstärkt fort++++

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie bis zum heutigen Tag so erfolgreich leisten konnten und unser Impfangebot so toll angenommen wird“, sagt Peter Latz, Organisator des Krombacher Impfzentrums. „Und wir machen weiter! Für uns war und ist es wichtig, die Menschen aus unserem Unternehmen, die Familienangehörigen und die Bevölkerung aus unserer Heimatregion bestmöglich gegen das Corona-Virus zu schützen. Wir haben bereits weitere Anmeldungen für rund 6.000 Impfungen erhalten.“

Impfangebot der Krombacher Brauerei steht weiterhin allen offen

Das Impfangebot in der Brauerei steht auch weiterhin allen Beschäftigten der Krombacher Gruppe, der Bevölkerung aus Krombach, Kreuztal und Umgebung sowie den Patientinnen und Patienten der familydocs zur Verfügung. Auch im Januar werden mehrere Termine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Alle Informationen zu den Impftagen sind zu finden auf www.krombacher.de/terminbuchung. Bei Fragen zur Online-Anmeldung steht zudem das „Krombacher Customer Care Team“ unter der Telefonnummer 02732/880-880 zur Verfügung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Schutz der Beschäftigten „hat seit Beginn der Pandemie oberste Priorität“, betont Volker Arens, Personalleiter bei Krombacher. So wurde bereits sehr früh im vergangenen Jahr unter anderem auch ein betriebseigenes Testzentrum aufgebaut, wo bis Mitte Dezember mehr als 26.000 Schnelltests durchgeführt wurden. Auch die betriebsinterne Impfkampagne in Zusammenarbeit mit Betriebsarzt Dr. Hans-Joachim Guder lief demnach bisher sehr erfolgreich: „Durch intensive Aufklärung und offenen Dialog im Unternehmen haben wir es geschafft, die Impfquote in der Krombacher Gruppe auf rund 90 Prozent zu bringen“, so Arens, der sich bei der Belegschaft „für dieses umsichtige und solidarische Handeln“ ganz herzlich bedankt.

+++Mehr zum Thema: Kreuztaler Impfärzte werden von Unbekannten bedroht+++

+++Dazu der Kommentar: Die Ernte der Hetzer wird in Kreuztal eingefahren+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland