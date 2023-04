Krombacher geht mit neuem Getränk in den Sommer

Krombach. Die Krombacher Brauerei setzt auf Kooperation und bringt wieder etwas Neues auf den Markt. In Kürze wird das Getränk ausgeliefert.

Nachdem die Krombacher Brauerei im November 2022 eine langfristige Partnerschaft mit dem Brauhaus Riegele angekündigt hatte, erweitern die Siegerländer ihr Portfolio mit Spezi um eine weitere alkoholfreie Marke – und bringen ab Montag, 8. Mai, das neue Krombacher Spezi auf den Markt.

Basierend auf der Original Spezi-Rezeptur von 1956 wird der Cola-Orange-Mix von Krombacher neu aufgemischt, heißt es dazu seitens des Unternehmens. Um insbesondere die junge Zielgruppe auf den neuen Cola-Orange-Mix aufmerksam, setze Krombacher Spezi auf eine auffällige Online-Bewegtbildkampagne, breit angelegte Kooperationen mit Influencern sowie reichweitenstarke Social Media-Aktivierungen. Verlängert werde die Kampagne unter anderem im Handel.

Krombacher: Neues Getränk kommt auch in die Gastronomie

Zum Start kommt Krombacher Spezi in der 0,5-Liter-NRW-Flasche, der 0,33-Liter-Euro-Flasche im Sixpack und der 0,5-Liter-Dose in die Regale. Auch in der Gastronomie und den Impuls-Kanälen wird das junge Mischgetränk breit verfügbar sein, kündigt das Unternehmen an.

So sieht es aus, das neue Krombacher Spezi. Foto: Krombacher

Für alle, die es nicht erwarten können, gibt es zudem eine exklusive Möglichkeit zur Vorbestellung: Auf ready2drink.de kann das Neuprodukt in der Dose ab Sonntag, 30. April, vorab bestellt werden – und wird dann gleich bei Erscheinen nach Hause geliefert.

