Krombacher Höhe: Motorräder auf Raserstrecken unterwegs

Krombach. Die Polizei hat sich nicht zuletzt wegen des schönen Wetters an bekannten Motorradraserstrecken postiert. Und das kam dabei heraus.

Die Polizei hat sich bei Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende in Kreuztal insbesondere Motorrädern gewidmet – und typische Kradraserstrecken in den Blick genommen.

Und zwar beide Richtungen auf der Olper Straße am Ortsausgang Krombach sowie die Krombacher Höhe auf der L 729 im Bereich der Krombacher Höhe – ebenfalls beide Richtungen. An beiden Messstellen wurden insgesamt 156 Kradfahrer gemessen. Davon waren acht Biker zu schnell unterwegs, so die Beamten. Tageschnellster war ein Motorradfahrer aus dem Kreis Altenkirchen mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Abzüglich der Toleranz bleiben 74 km/h übrig. Laut Regelsatz des Bußgeldkataloges gibt es dafür mindestens einen Punkt sowie ein Bußgeld von 115 Euro, teilt die Polizei mit.

Technischer Zustand von Autos geprüft

Doch auch bei den Autofahrern stellten die Beamten Geschwindigkeitsverstöße fest. Insgesamt verhing die Polizei 54 Verwarngelder und nahm neun Ordnungswidrigkeiten auf. Neben den Geschwindigkeitsmessungen überprüfte die technische Kontrollgruppe der Polizei die Fahrzeuge auch auf ihren technischen Zustand.

Sechs Verwarngelder wurden verhängt und drei Kontrollberichte ausgehändigt. Kontrollberichte bieten die Möglichkeit, Mängel innerhalb einer bestimmten Zeit beheben zu lassen.

