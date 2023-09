Krombacher kommt für Winter mit neuem Getränk auf den Markt

Die Braukessel in der Krombacher Brauerei. (Archivbild)

Krombach. Krombacher stellt Neues ins Regal. Das Wintergetränk ist streng limitiert, wird ab Oktober verkauft – und schmeckt ein wenig nach Weihnachten.

Krombacher’s Fassbrause bringt mit der Aktionssorte Winterapfel ab Oktober einen neuen Begleiter für den anstehenden Winter: Sowohl eisgekühlt als auch warm sei die neue Sorte mit dem Geschmack von süß-säuerlichem Apfel und einem Hauch von Zimt und Nelke ein echter Genuss, teilt die Brauerei mit.

2012 ist die erste Fassbrause von Krombacher an den Start gegangen, mit Winterapfel wächst das Sortiment nun vorübergehend auf neun Produkte: „Mit der Einführung von Winterapfel bieten wir ein besonderes Geschmackserlebnis, das perfekt zur Winterzeit passt. Wir wollen etwas Neues im Fassbrause-Segment schaffen: Daher kann man die neue Sorte sowohl kalt als auch heiß genießen“, erklärt Alexandra Limberg, Leiterin Marketing Alkoholfreie Getränke bei Krombacher.

Das neue Krombacher gibt es für kurze Zeit in ausgewählten Märkten

Wie auch alle anderen Sorten von Krombacher’s Fassbrause enthält die Winter-Edition 0,00% Alkohol. Auch das Design läute die kalte Jahreszeit ein: Die neue Flasche kommt mit einem dunkelblauen Etikett daher und erinnere an eine Winterlandschaft. Die Sorte ist ab Montag, 2. Oktober, im Handel und in der Drittelliterflasche im Sixpack erhältlich. Die Winteredition ist streng limitiert und nur für kurze Zeit in ausgewählten Märkten verfügbar.

Winterapfel ist die neue Aktionssorte von Krombacher's Fassbrause. Foto: Krombacher

