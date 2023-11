Krombacher und Schweppes bekennen sich zu Vielfalt

Krombach Charta der Vielfalt steht für Wertschätzung. Kreuztaler Unternehmen wollen „Kultur der Zusammengehörigkeit“ schaffen.

Die Krombacher Brauerei und die Schweppes Deutschland GmbH haben die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers. 2006 ins Leben gerufen, repräsentiert die Initiative mit mehr als 5.000 teilnehmenden Organisationen heute 14,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt verpflichten sich die Getränkemarken, „gelebte Diversität zu fördern“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Gleichzeitig signalisiere die Charta-Mitgliedschaft die Wertschätzung aller Mitarbeitenden – unabhängig von Alter, Herkunft, Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung sowie sexueller Orientierung.

„Mit unseren vielfältigen Produkten sind wir Teil der Lebenswelt vieler Menschen in Deutschland. Hinter diesen Produkten stehen wiederum viele unterschiedliche Kolleg:innen, die sich täglich engagieren und dabei ihre individuellen Perspektiven, Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen. Und genau dieser Pluralismus ist Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs“, sagt Volker Arens, Head of People & Culture bei der Krombacher Gruppe. „Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt positionieren wir uns auch klar bei unseren Mitarbeitenden, Kund:innen und Geschäftspartner:innen und bekennen uns zu den Werten der Initiative. Wir schätzen die Diversität innerhalb unserer Unternehmensgruppe und wollen die positiven Potenziale gelebter Vielfalt auch zukünftig aktiv fördern und eine Kultur der Zusammengehörigkeit schaffen.“

