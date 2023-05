Getränke Krombacher will mit neuem Sommerbier Markt aufmischen

Krombacher. Die Krombacher Brauerei bringt Neues heraus – allerdings ausschließlich für die Sommermonate und nur in ausgewählten Märkten.

Minze und Limette treffen auf einen Schuss Krombacher Pils – mit dem neuen Limobier Mojito will Krombacher laut Unternehmensangaben den Geschmack des Sommers in die Regale bringen.

Jetzt erweitert Krombacher mit der limitierten Aktionssorte die Sortenvielfalt der reihe Limobier – die gibt es seit 2020 – und präsentiert mit Limobier Mojito einen Biermix mit Limetten-Minz-Limonade. 70 Prozent naturtrübe Limettenlimonade mit einem Hauch Minze und 30 Prozent Krombacher Pils sorgen für den Geschmack.

Neues Krombacher ist hier zu haben

Der Biermix kommt in der Drittel-Liter-Euro-Flasche im Sixpack in den Handel. Zusätzlich zu den bestehenden Sorten Zitrone und Mango-Maracuja ist das neue Limobier Mojito über die Sommermonate als Limited Edition in ausgewählten Märkten erhältlich – allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Mojito: So sieht der neue Krombacher Biermix aus. Foto: Christian Lohfink / Krombacher

Ab Ende Mai ist die sommerliche Aktionssorte zudem über www.ready2drink.de verfügbar.

