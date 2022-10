Kürbisfest auf dem Irlenhof in Kreuztal: Die schönsten Fotos

Ferndorf. Kühe streicheln, Stroh-Hüpfburg, Ponyreiten und natürlich Kürbis, Kürbis, Kürbis: Ein tolles Wochenende für die ganze Familie auf dem Irlenhof.

Mehrere tausend Besucher haben am vergangenen Wochenende das Kürbisfest auf dem Irlenhof in Ferndorf besucht. Rund 65 Helfer hatten alle Hände voll tun, damit die Gäste auf dem Hof ein großartiges Erlebnis hatten.

Zum Beispiel an den zahlreichen Ständen, wo es allerlei Speisen rund um die Kürbisse zu kaufen gab. Kürbissuppe, Kürbispuffer, Kürbiswaffeln – außer in Kuchen und der Bratwurst durfte das gelb-orangene Gewächs nicht fehlen. Auf dem Hof war aber auch eine Vielzahl an andersfarbigen Zierkürbissen zu finden. Geschätzt bis zu 6000 Stück hatte die Familie Stücher zuvor mit befreundeten Familien und Helfern auf einem Feld in Ferndorf geerntet.

Moderne Landwirtschaft auf dem Irlenhof in Kreuztal-Ferndorf

An sieben Waffeleisen, die allesamt mit Feuer betrieben wurden, wurden an beiden Tagen rund 500 Kilogramm Teig zu Kürbiswaffeln verarbeitet. In einem weiteren Teil des Hofes konnten die kleinen und großen Gäste beim Kürbisschnitzen mit Messern, Akkuschraubern und weiteren Bastel- und Kreativwerkzeugen schaurig-schöne Fratzen kreieren. Unter dem Dach des modernen Kuhstalls gab es eine Bastelecke für Kinder, während direkt darunter die Kühe und Kälbchen gestreichelt werden konnten.

Viele Besucher zog es auch in den Raum des modernen Melkroboters, den die Kühe auf dem Irlenhof eigenständig ansteuern können. Bei mehreren Hofführungen erfuhren die Besucher mehr über moderne Landwirtschaft. Es gab Ponyreiten, eine Strohhüpfburg und am Stand der Waldschule der Kreisjägerschaft konnten sich die Gäste über die Tiere des Waldes informieren, während es am Infostand „Geflügel“ Wissenswertes über Hühner, Hähnchen, Puten und Gänse zu erfahren gab.

