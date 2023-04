Ostereiersuche in Hilchenbach- Das sind die Fotos

Ostern Kult in Hilchenbach: Ostereiersuche im Heuhaufen

Hilchenbach. Und wenn alle Süßigkeiten in den Heuhaufen auf der Gerichtswiese gefunden sind, geht es mit einer Heuschlacht und Eierlaufen weiter.

„Mama, Mama, ich habe noch ein Osterei gefunden“, ruft ein kleiner Junge am Gründonnerstag aus dem großen Heuhaufen auf der Gerichtswiese heraus. Aus einer anderen Ecke taucht plötzlich ein Mädchen aus dem Heu auf und hat eine ganze Hand voller Schokoostereier gefunden.

Einige hundert Kinder und deren Eltern und Großeltern sind bei angenehmem Wetter zusammengekommen. Ostern steht vor der Tür, und nach den coronabedingten Veranstaltungsausfällen der letzten Jahre zieh mit der Ostereiersuche in Hilchenbach nun wieder Normalität sein. Traditionell bestückt die Stadt Hilchenbach in Zusammenarbeit mit dem Aktionsring Hilchenbach zwei Heuhaufen mit Süßigkeiten bestückt. Viele Kilogramm Süßigkeiten im Wert von rund 400 Euro, wie es Kerstin Broh gegenüber dieser Zeitung freudestrahlend erzählt, können die Kinder aus den beiden Heuhaufen suchen. „Ich bin glücklich. Das Wetter ist schön, die Leute haben alle ihren Spaß. So soll es sein“, sagt Kerstin Broh.

Ein großer Rundballen Heu ist in der Mitte der Gerichtswiese vor der Bühne angehäuft worden von den fleißigen Osterhasen-Helfern. Von außen ist nicht zu erkennen, wo der Osterhase seine Süßigkeiten versteckt hatte. Pünktlich um 15 Uhr gibt der Osterhase Tobi das Kommando zum Suchen. Das lassen sich die Kleinsten bis drei Jahre – und vor dem anderen Haufen die Kinder bis sechs Jahre – auch nicht zweimal sagen.

Eierlaufen und Sackhüpfen

Wild fliegt das Heu umher, einige Kinder tauchten auch in den großen Heuberg ein und haben auch fast alle wenig später etwas in den Händen. Bis auf wenige Ausnahmen suchen auch die Kinder allein. Die Eltern und Großeltern müssen dann nur die süßen Fundstücke in Empfang nehmen. Die älteren Mädchen und Jungen können sich beim Osterhasen persönlich eine kleine Süßigkeit abholen. Als alle Leckereien aus dem Heu gefischt worden waren, gibt es eine Heuschlacht. Hier hat auch der der Osterhase seinen Spaß mit den Kindern.

Geschicklichkeit ist beim Eierlaufen und Sackhüpfen im hinteren Bereich der Gerichtswiese gefragt. Wer es kuschelig haben will, der darf bei den Schafen, Lämmern und Kaninchen beim kleinen Streichelzoo vorbeischauen. Sichtlich entspannt sitzen die Hasen in ihren Käfigen und lassen sich streicheln. Die Lämmer liegen friedlich auf der Wiese und auch ihnen macht es sichtlich nichts aus, wenn die Kinder die Hände durch die Gitterstäbe stecken und die kleinen schwarz-weißen Lämmer anfassten. Die Familie Horn und der Kleintierzuchtverein aus Helberhausen haben ihre Tiere mitgebracht.

Die Helfer der Bürgerstiftung Hilchenbach versorgen mit der „Waffel- und Kuchenbar“ die Kinder und Erwachsenen. Der Erlös soll als Spende für weitere Schwimmkurse für Hilchenbacher Kinder im Dahlbrucher Hallenbad eingesetzt werden. Da gab es am vergangenen Montag bereits den Startschuss für 15 Kinder, die in den Osterferien ihr Seepferdchen-Schwimmabzeichen ablegen konnten.

