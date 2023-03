Stefanie Meinhardt bringt die Billard-Kugeln bald wieder ins Rollen, indem sie zusammen mit ihrem Partner den Pub in Ferndorf wieder neu eröffnet.

Ferndorf. Bald geht’s wieder los im Pub Ferndorf: Die Kult-Kneipe wurde von zwei neuen Betreibern übernommen, die jetzt in Kreuztal durchstarten wollen.

Ein Bierchen trinken, Schnitzel essen und danach noch Billard spielen: Was sich nach einem entspannten Abend unter Freunden anhört, ist bald wieder im Pub in Ferndorf möglich. Stefanie Meinhardt eröffnet zusammen mit ihrem Partner die Kneipe am 1. April. „Wir wollten unser eigenes Ding haben“, sagt sie. Immer wieder kommen Ferndorferinnen und Ferndorfer vorbei, um mal einen Blick hineinzuwerfen. Doch bis zur Eröffnung soll es ein Geheimnis bleiben, wie der Pub innendrin aussieht. Für die Reporterin wurde aber eine Ausnahme gemacht.

Pub Ferndorf: Was bis zur Eröffnung noch alles zu tun ist

Noch liegt Werkzeug an der ein oder anderen Stelle. Die Möbel wurden neu gepolstert, die Wände gestrichen – alles ist zeitgemäßer geworden. Die 32-Jährige und der 33-Jährige, der zuvor als Koch im Backes arbeitete, erneuerten auch die Küche, kümmerten sich um die Sanierung der Sanitäranlagen. Vieles ist neu, anderes so geblieben, wie es war. Eine neue Theke soll demnächst noch geliefert werden. „Es muss auch noch aufgeräumt und dekoriert werden“, sagt Stefanie Meinhardt über die nächsten Schritte.

Lang ist es nicht mehr bis Anfang April. „Wir haben schon viel geschafft“, so Stefanie Meinhardt. Erst im Januar ergab sich für sie und ihren Partner die Chance, sich das Gebäude von innen einmal anzusehen. Die beiden entschieden sich „relativ spontan“ dazu, die im vergangenen Mai geschlossene Kneipe zu übernehmen und wieder aufleben zu lassen. „Eine Woche nach der Besichtigung hatten wir die Schlüssel.“ Am Namen der Kneipe ändert sich trotz neuer Betreiber nicht viel: Aus „Der Pub“ wird „The Pub“ - das gefiel dem Paar einfach besser.

„Vorher war viermal in der Woche auf“, sagt Stefanie Meinhardt über frühere Öffnungszeiten in der Location. Das sei ein Manko gewesen. Die Kneipe soll nun bis zum Sommer täglich geöffnet haben, von montags bis donnerstags bis 0 Uhr, berichtet Stefanie Meinhardt. Freitags und samstags sei dann „Open End“. Im Sommer möchten die Betreiber dann schauen, wann und inwieweit sich ein Ruhetag einrichten lässt.

Vorfreude ist groß: „Endlich gibt’s wieder was, wo man abends hingehen kann“

„The Pub“ soll generell keine reine Kneipe sein und sich durch unterschiedliche Spielformate von der Konkurrenz abheben. Zwei Billard-Tische, zwei Dart-Automaten und zwei Tischkicker werden zur Verfügung stehen. „Auch ein elektrischer Spieltisch, an dem man mit sechs Leuten spielen kann“, erzählt die 32-Jährige. Gerade Billard- und Dart-Möglichkeiten gäbe es sonst nirgends im Siegerland – das Angebot könnte nicht nur bei Freunden, sondern auch bei Vereinen super ankommen. Neben den Getränken ist auch für Essen gesorgt: Außer Schnitzel-Varianten wird es zum Beispiel Burger geben. Mehr die rustikale, aber hochwertige Küche, erläutert Fitnessfachwirtin Stefanie Meinhardt.

Eröffnungstag Mehr Infos über „The Pub Ferndorf“, Marburger Straße 158, gibt’s auch unter dem Namen der Kneipe auf Instagram und auf Facebook. Die Eröffnung ist am Samstag, 1. April, um 19 Uhr. Ab 20 Uhr wird die Siegener Band „Kinskey Island“ spielen. Der Eintritt ist frei.

Viele Siegerländerinnen und Siegerländer freuen sich bereits auf die Eröffnung: „Die Nachfrage ist echt hoch.“ Die Betreiber machten in den sozialen Medien auf die Neueröffnung aufmerksam, das meiste laufe aber über Mund-zu-Mund-Propaganda. Sowohl Stefanie Meinhardt als auch ihr Partner haben schon jahrelange Gastronomieerfahrung und wagen nun mit dem Pub einen neuen Schritt.

„Die Menschen sind froh, dass hier wieder etwas Neues und Modernes reinkommt. Sie sagen: Endlich gibt’s wieder was, wo man abends hingehen kann.“ Die Kreuztalerin ist voll und ganz überzeugt, dass der Laden laufen wird – auch in Zeiten des Kneipensterbens. „Sonst würden wir es nicht machen.“

