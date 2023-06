„Von Wegen Lisbeth“ bei Kultur Pur: Das Zelttheater kocht

Hilchenbach. Bis Mitternacht spielte die Band „Von Wegen Lisbeth“ bei Kultur Pur 2023. Mit einem Satz machte sich die Band bei Wittgensteinern nicht beliebt.

Die Anfänge der Band „Von Wegen Lisbeth“ liegen mittlerweile weit zurück: Bekannt wurde sie unter anderem als Supportband von „AnnenMayKantereit“. Mittlerweile gehört die Indie-Pop-Band zum Line-Up aller großen Festivals. Darum durfte sie am Freitagabend natürlich in der Zeltstadt auf dem Giller auch nicht fehlen.

+++ Lesen Sie auch: Kultur Pur: Perfektes Wetter, tolles Programm an Pfingsten +++

Rund 700 Besucherinnen und Besucher genossen das Konzert im Kleinen Zelttheater. Direkt zu Beginn kam die Frage auf: Wo sind wir hier eigentlich? Und die Aussage: „Wittgensteiner sind Eigenbrötler, haben kein Internet und können kein Auto fahren.“ Ein mutiger Satz, waren doch zahlreiche Wittgensteiner unter den Fans. Aber keiner nahm es dem Frontmann übel. Er verwies schließlich auf die Künstlerbetreuerin, die wohl aus Siegen kommt.

+++ Lesen Sie auch: Kultur Pur Festival: So entsteht das perfekte Bühnenbild +++

Kurz vor dem Ende spielte „Von Wegen Lisbeth“ den Song „Bitch“. Dabei machte die Band deutlich, dass sie das Schimpfwort eigentlich nicht mehr sagen bzw. singen will, um niemanden zu diskriminieren. Also gab es an der Stelle eine kurze Pause. Zwei junge Frauen tanzten bei dem und vielen weiteren Songs auf den Schultern ihrer Begleiter. Das kleine Zelt kochte. Hände, Handys und Biergläser wurden am Ende in die Luft gestreckt. Bis Mitternacht begeisterte „Von Wegen Lisbeth“das Publikum.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland