Silbermond bei Kultur Pur: Die Fans tanzen im Konfettiregen

Der „Top-Top-Act“ des Kultur-Pur-Festivals war 2023 wohl die Band Silbermond. Mit mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den „Legenden der deutschen Pop-Szene“, so Festivalleiter Jens von Heyden.

Hilchenbach. Silbermond begeistern bei Kultur Pur mit großen Hits und neuen Songs. Frontfrau Stefanie Kloß muss die Fans nicht lange zum Tanzen auffordern.

Frontsängerin Stefanie Kloß hatte die Silbermond-Fans am Sonntagabend im voll besetzten Zelttheater auf dem Giller vom ersten Ton an fest im Griff. Nach fast 20 Jahren unter Strom im Musikgeschäft kam die Band am Wochenende mit ihren Hymnen „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ zu Kultur Pur. Auch mit jeder Menge neuer Songs begeisterte sie beim großen Festival.

In den ersten Reihen standen die jüngeren Fans und wippten bereits bei den ersten Songs kräftig mit, als die Frontfrau sie dazu animierte. Mit einem großen Konfettiregen ging das Konzert los und am Ende hatten viele Silbermond-Fans immer noch die kleinen Papierschnipsel in den Haaren.

Vielleicht ist es für die eine oder den anderen auch ein Andenken an einen schönen Abend mit handgemachter Livemusik, die auch nach mehr als zwei Jahrzehnten nach Gründung der Silbermond-Band immer noch angesagt ist, wie die Besucherzahlen an diesem Abend zeigten.

