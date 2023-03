Siegen: Das sind die Top Acts beim Festival Kultur Pur 2023

Siegen-Wittgenstein. Für Kultur Pur 2023 stehen die Top-Acts fest: Es sind nicht nur Silbermond mit dabei ist, sondern auch viele weitere tolle Künstler. Die Infos:

„Die Menschen freuen sich auf ihr Festival – die Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen“, sagt Landrat Andreas Müller. Der Re-Start nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 2022 war ein voller Erfolg. An diesen wollen die Veranstaltungsmacher bei der 31. Auflage von Kultur Pur anknüpfen. Das Festival findet in diesem Jahr von Donnerstag, 25. Mai, bis Montag, 29. Mai, statt. Karten sind ab Samstag, 11. März, erhältlich.

„Nur einmal mussten wir die 49-Euro-Marke knacken“, sagt Andreas Müller über die Ticketpreise. Dem Landrat und den Verantwortlichen des „Kultur!Büros“ des Kreises Siegen-Wittgenstein ist wichtig, dass sich auch in Krisenzeiten möglichst viele Menschen den Kultur-Pur-Besuch leisten können. Das Abendprogramm hat von allem etwas – natürlich sind auch wieder Kleinkünstler tagsüber im Außenbereich unterwegs.

Kultur Pur 2023: Das ist beim Auftakt am Donnerstag zu sehen

Den Auftakt bei Kultur Pur 31 macht der Circus Baobab aus Guinea am Donnerstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr mit der Produktion „YÉ! – Wasser!“. Die Tänzer und Akrobaten rufen in ihrer Geschichte dazu auf, gemeinsam Verantwortung für die Welt von morgen zu übernehmen und sie in Einklang mit der Natur zukunftsfähig zu gestalten. Das tun sie mit viel Humor und Artistik „hinreißend erzählt“, so Festivalleiter Jens von Heyden. Sitzplätze ab 27 Euro.

Musik und Comedy bei Kultur Pur 31 am Freitag

Der Wittgensteiner Tobias Beitzel hat sich als Comedian und Poetry Slammer in der Region einen Namen gemacht. Bekannt geworden ist er unter anderem mit seinem Soloprogramm „Dorfkind – Zwischen Fantasie und Fanta-Korn“. Zusammen mit seinen drei Gästen Hinnerk Köhn, Filiz Tasdan und Flori Wintels gestaltet er am Freitag, 26. Mai, 18 Uhr, „Beitzels Comedy-Gipfel“ und bietet einen Mix aus klassischer Stand-Up-Comedy und Musik-Comedy. Sitzplätze: 22 Euro.

Mit Hubert von Goisern kommt ein alter Bekannter auf den Giller – bereits 2015 spielte der Liedermacher bei Kultur Pur. Nun kommt er am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr zum Festival. Das Konzert ist Teil seiner Tour „Neue Zeiten/Alte Zeiten“. Sitzplätze ab 39 Euro.

Die Band „Von Wegen Lisbeth“ kennt man bereits als Vorband von „AnnenMayKantereit“. „Sie erzählen in ihren Songs vom Berliner Alltag“, sagt der stellvertretende Festivalleiter Patrick Zöller über die Indie-Pop-Band, die inzwischen zum Line-up vieler großer Festivals gehört. Sie tritt am Freitag, 26. Mai, um 22.30 Uhr auf. Stehplätze: 39 Euro.

Kultur Pur 2023: Samstag trifft Klassik auf Metal

„Sorry“ der Band „CLOCKCLOCK“ ist auf vielen Radiosendern rauf- und runtergelaufen, genauso wie der Song „I believe“ von Sänger Kamrad. Beide spielen zusammen ein Doppelkonzert am Samstag, 27. Mai, 17 Uhr. Stehplätze: 35 Euro.

Die Philharmonie Südwestfalen darf bei Kultur Pur natürlich nicht fehlen. Diesmal musiziert das Orchester nicht, wie gewohnt, am Sonntag, sondern am Samstag auf der Ginsberger Heide. Am 27. Mai ab 19.30 Uhr dreht sich beim Programm „Summertime“ alles um Amerika. Es ist das persönliche Veranstaltungshighlight von Landrat Andreas Müller. Sitzplätze ab 33 Euro.

„Die lieblichen Klänge der Philharmonie werden dann abgelöst von Lord of the Lost“, sagt Jens von Heyden. Los geht’s am Samstag, 27. Mai, 22 Uhr. Die Band vereint Metal, Industrial, Glam, Rock und Pop, spielte bereits als Vorgruppe von Iron Maiden. Stehplätze: 36 Euro.

Bei Kultur Pur 2023 kommt am Sonntag der „Top-Top-Act“

Der „Top-Top-Act“ des Festivals sei in diesem Jahr die Band Silbermond, betont Jens von Heyden. Sie spielt am Sonntag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr auf der Ginsberger Heide und macht mit ihrer Sommertour „Auf Auf“ dort Halt. Mit mehr als 6 Millionen verkauften Tonträgern gehören sie zu den „Legenden der deutschen Pop-Szene“, so Jens von Heyden. Stehplätze: 57 Euro.

Die Gitarren-Virtuosen „40 Fingers“ zeigen am Sonntag, 28. Mai, ab 22 Uhr ihr Können. Für dieses Event kooperiert das „Kultur!Büro“ mit dem Kulturamt Kreuztal. Stehplätze: 34 Euro.

Montag geht Kultur Pur 2023 mit diesen Musikern zu Ende

Am Montag, 29. Mai, geht das Festival zu Ende. Kurz vor Schluss verbindet Yarima Blanco, „international gefeierte Meisterin an der Tres Cubano (dem dreisaitigen kubanischen Saiteninstrument) mit ihrem Septett ,Son Latino’ kubanische und lateinamerikanische Stile“, heißt es in einer Mitteilung des „Kultur!Büros.“. Los geht’s um 17 Uhr. Stehplätze: 18 Euro.

Der „Top-Top-Top-Act“ ist für Jens von Heyden dann „Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay“ ab 19.30 Uhr. Gitarrist, Song-Autor und Grammy-Award-Gewinner Al McKay lasse „mit den Hits der legendären Band das Lebensgefühl der 1970er wieder auferstehen“. Stehplätze: 49 Euro.

Kultur Pur 2023: Hier gibt’s die Tickets

Karten für die Veranstaltungen gibt es ab Samstag, 11. März, 10 Uhr im Lyz, im Netz unter www.kulturpur-festival.de, bei der Sparkassen-Hotline von ProTicket unter Tel. 01803/742 654 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die im Vorverkauf erworbenen Tickets gelten am Veranstaltungstag auch als Fahrschein für die Hin- und Rückfahrt in allen Bussen und Bahnen der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe.

