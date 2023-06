Hilchenbach. Poetry-Slammer Tobias Beitzel trat mit anderen Comedians bei seinem eigenen Comedy-Gipfel bei Kultur Pur auf. Ein Gag folgte auf den anderen.

Siegerländer und Wittgensteiner gehen zum Lachen in den Keller – das wird ihnen zumindest häufig nachgesagt. Dass dem keinesfalls so ist, zeigte sich am Freitagabend bei „Beitzels Comedy-Gipfel“ bei Kultur Pur 2023. Der Wittgensteiner Comedian und Poetry-Slammer Tobias Beitzel (u. a. bekannt durch sein Soloprogramm „Dorfkind – Zwischen Fantasie und Fanta-Korn“) hatte dafür seine Kollegen Hinnerk Köhn, Sandra Da Vina und Flori Wintels zusammengebracht.

Was Tobias Beitzel alles bei „Beitzels Comedy-Gipfel“ zum Besten gab, konnte so schnell gar nicht in den Block des Reporters geschrieben werden. Am laufenden Band schoss er einen Satz nach dem anderen raus und traf den Geschmack des Publikums damit voll und ganz.

Auch seine Kollegen Hinnerk Köhn, Sandra da Vina und Flori Wintels brachten die Besucherinnen und Besucher im kleinen Zelttheater zum Lachen. Lachen geht also auch im Siegerland – und zwar nicht im Keller, sondern unter dem Dach der großen weißen Zeltstadt.

