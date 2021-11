Kultureller Marktplatz Dahlbruch: Alle sollen mitmachen

Der Kulturelle Marktplatz in Dahlbruch nimmt Formen an. Jetzt wird mit Hochdruck am Konzept für das „Innenleben“ des Zentrums gearbeitet

Hilchenbach. Jetzt kümmert sich Hilchenbach um das Innenleben des größten Projekts der letzten Jahrzehnte. Viel zu spät, geben die Beteiligten zu.

Der Rat hat das Nutzungskonzept für den Kulturellen Marktplatz einstimmig verabschiedet. In einem nächsten Schritt wird nun ein Beirat gebildet, in dem Akteure, Nutzer, Politik und weitere Interessierte vertreten sind, sowie zwei Arbeitsgruppen zu den Themen Kommunikation und Programm. Die eine wird sich mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit befassen, die andere mit dem inhaltlichen Angebot und auch der Frage, wie viel Selbstverwaltung und wie viel hauptberufliche Steuerung den Betrieb um Theater, Kino, Haus der Alltagskultur und Sporthalle leiten soll. Bereits im November soll der Beirat zum ersten Mal tagen, anschließend die Arbeitsgruppen.

Bürgerverein Hilchenbach geht voran

Eine wichtige Rolle soll der Bürgerverein einnehmen, der auch ursprünglich zur Unterstützung des Kulturellen Marktplatzes gegründet worden ist. Der Verein hat bereits eine Social-Media-Kampagne gestartet, um junge Menschen auf das in Dahlbruch entstehende Freizeit-, Kultur-, Sport- und Begegnungszentrum aufmerksam zu machen.

In dem Ratsbeschluss wird auch das Außengelände angesprochen – der Freiraum auch hinter dem Gebäude, der nach dem Verzicht der Lenne Therme auf einen Anbau mit Fitnessstudio und Sauna größer geworden ist, soll nach den Vorschlägen des Nutzungskonzepts gestaltet werden. An diesem Kapitel haben auch Jugendforum und Jugendcafé mitgewirkt. Für den Außenbereich gibt es noch keinen Plan, keine Kalkulation und folglich auch noch kein Budget; offen ist zudem auch noch die Förderung der Mehrkosten für die Gebäude, die noch nicht endgültig beziffert worden sind. Zuletzt wurde das Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 12,5 Millionen Euro beziffert.

Eine Woche kein Kino Auf der Baustelle läuft der Rohbau für Haus der Alltagskultur und Mehrzweckhalle, außerdem wird der Aufzugschacht für das Theater vorbereitet. Abgerissen wird der kleine Saal, dazu wird die Lüftungsanlage, die auf dem Dach steht, abgebaut und auf den Rohbau umgesetzt. Weil dann für etwa Woche keine Lüftung im Theatersaal möglich ist, werden Kino und Theater für diese Zeit geschlossen.

Als „gute Arbeitsgrundlage“ bezeichnete Markus Köppen (SPD) das Nutzungskonzept, „nun kommt es darauf an, was daraus gemacht wird.“ Der Kulturelle Marktplatz sei mehr als ein Gebäude, in dem sich die bisherigen Nutzergruppen treffen. Es gehe nicht nur um den Körper, sondern auch um die Seele des Kulturellen Marktplatzes. Eine Marke für das neue Zentrum – einer der Namensvorschläge war „Das Platz“ zu entwickeln, sei keine leichte Aufgabe. „Wir unterstützen das Projekt, wo es eben nur geht.“

Auch an älteres Publikum denken

„Ich freue mich, dass wir überzeugen konnten“, sagte Olaf Kemper (CDU), der an die langwierigen Bemühungen um ein Konzept für den Kulturellen Marktplatz erinnerte. Zu lange sei daran festgehalten worden, erst das Gebäude zu errichten, bevor über Inhalte gesprochen werde. „Das war grundlegend falsch, und das hat auch jeder gewusst.“ Kemper mahnte, nicht nur an junge, sondern auch an ältere Nutzer zu denken: „Die haben das Geld, das sie bei den Veranstaltungen oder in der Gastronomie lassen sollen.“ Eine „tolle Sache“ sei die Mitwirkung des Bürgervereins, der nicht nur die Social-Media-Kampagne ermögliche, sondern auch den Einsatz eines Projektsteuerers vermittelt habe.

Am 3. Oktober „lieblos“

„Die Außendarstellung muss positiv rübergebracht werden“, forderte Andreas Bolduan (UWG). Schlechtes Beispiel sei die verpasste Gelegenheit bei der Feierstunde am 3. Oktober im Gebrüder-Busch-Theater. Da habe das Architektenmodell des Gebäudes „lieblos hinter der Tür“ gestanden. „Gut, dass die Bevölkerung jetzt mitgenommen wird“, sagte Annette Czarski-Nüs (Grüne). „Der Prozess ist weiterhin offen“, sagte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, „jeder kann sich beteiligen.“

