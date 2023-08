Kultureller Marktplatz: Hilchenbach will Geld vom Kreis

Dahlbruch. Was dem Apollo recht ist, soll dem Gebrüder-Busch-Theater billig sein, findet die Stadt Hilchenbach. Das Projekt wird noch teurer.

Der Kulturelle Marktplatz kostet nun 16,5 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel, wie 2013 beim Start des Projektes kalkuliert waren, und noch einmal 800.000 Euro mehr, als zuletzt im Haushaltsplan veranschlagt wurden. Erstmals muss sich nun auch der Kulturausschuss des Kreistags damit befassen: Die Stadt Hilchenbach hat einen Kreis-Zuschuss von 1,5 Millionen Euro für das Vorhaben beantragt – in Anlehnung an den Betrag in gleicher Höhe, den der Kreis im Jahr 2000 für den Bau des Apollo-Theaters bewilligt hat.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Aktuell muss die Stadt 9,5 Millionen Euro selbst finanzieren. Ob das Land seinen 3,5-Millionen-Euro-Zuschuss noch einmal nachbessert, ist offen. „Wir sind noch in Gesprächen“, sagte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis dieser Zeitung auf Nachfrage. Kaioglidis wird das Hilchenbacher Ansinnen selbst im Kulturausschuss vortragen, der am Montag, 4. September, 17 Uhr, im Siegener Apollo-Theater tagt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland