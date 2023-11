Kupferklau in Wilnsdorf: Enormer Beuteschaden – 20.000 Euro

Rinsdorf Unbekannte Täter brechen in eine Firmenlagerhalle ein. Nur durch Einschlagen eines Fensters gelingt es ihnen, hochwertige Beute zu machen.

Unbekannte sind bereits zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 17. November, in die Lagerhalle einer Firma an der Essener Straße in Rinsdorf eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, schlugen die Einbrecher dem derzeitigen Erkenntnisstand nach in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr eine Fensterscheibe neben der Lagerhalle ein.

Im Inneren entwendeten die Täter demnach mehrere Kupferplatten und zwei Steuerkisten. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.

