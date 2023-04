Kurioser Unfall: Frau setzt mit drei Promille Auto auf Mauer

Freudenberg. Eine 60-Jährige ist betrunken, klemmt sich trotzdem hinter das Steuer ihres Wagens und mäandert durch Freudenberg – nicht ohne Folgen.

Eine 60 Jahre alte Frau hat am Mittwoch, 5. April, ihren Pkw beim Abbiegen auf eine Mauer gesetzt. Gegen 10 Uhr war sie mit ihrem Citroën C1 auf der Bahnhofstraße in Freudenberg in Richtung Niederfischbach unterwegs.

Sie bog dann nach rechts in die Straße Zum Kurpark ab. Dabei touchierte laut Polizeiangaben der linke Außenspiegel ein Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel, weil die Frau zu weit links fuhr. Als sie dann auf einen Parkplatz nach rechts abbiegen wollte, fuhr sie erneut zu weit links und geriet mit dem Kleinwagen auf eine dort beginnende Mauer. Der Wagen setzte auf und steckte fest.

Arzt entnimmt auf der Polizeiwache Blutprobe

Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme sofort deutlichen Alkoholgeruch. Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die 60-Jährige musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Ordnungshüter stellten zudem den Führerschein sicher. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden von rund 2000 Euro.

